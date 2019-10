A Progreso le negaron llevar a Nacional a Mercedes y Canobbio no quiere presentar al equipo

La Mesa Ejecutiva de la AUF le negó a Progreso la posibilidad de jugar como local ante Nacional, por la undécima fecha del Torneo Clausura, en el estadio Luis Koster de Mercedes y el presidente de los gauchos, Fabián Canobbio, declaró que propondrá no presentarse al partido.

La medida de la Mesa, comunicada mediante una nota, hizo explotar al presidente de Progreso, que declaró: “Siento que no existo, demostraron que operaron para ciertos clubes”.

El club de La Teja informó con debida antelación a la Mesa Ejecutiva su intención de llevar a Nacional a Mercedes. El tema es que la idea chocaba con un aspecto reglamentario ya que los gauchos no habían presentado el escenario antes del inicio de la temporada como una de las opciones para utilizar como local.

La nota de la Mesa Ejecutiva, dirigida a Fabián Canobbio, expresa:

“Analizada la situación reglamentaria a que refiere la solicitud formulada por vuestra institución con el interés de que se fijara el Estadio Luis Koster de la ciudad de Mercedes para la disputa del partido correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura entre Progreso y Nacional, corresponde informar a usted que resulta imposible por razones reglamentarias acceder a dicha petición.

Esto obedece a que la fijación de escenarios para la disputa de partidos contra Nacional y Peñarol, cuando los escenarios de uso exclusivos denunciados oportunamente por el club locatario, no cumplen los requisitos del art. 3.1 literal a) del reglamento general; se encuentra restringida al elenco de escenarios que la Mesa Ejecutiva está habilitada a utilizar.

Los mismos se resumen a los designados como escenarios de uso exclusivo por el resto de los clubes de liga, así como a otros escenarios de carácter neutral que han sido autorizados con anterioridad al inicio del Campeonato.

Por último, y en referencia a la utilización de dicho estadio por el club Boston River, responde a la sustitución del Complejo Rentistas por el Campeones Olímpicos en carácter de cancha de uso exclusivo, es decir para la disputa de todos los partidos que el club tenga de allí en adelante.

Por lo tanto, razones reglamentarias y de equidad deportiva nos impiden acceder a vuestra petición”.

Explotó Canobbio

La medida hizo reaccionar públicamente al presidente Canobbio, que cargó contra los miembros del Mesa Ejecutiva.

“En este fútbol tramposo y podrido es difícil querer hacer algo bueno. Yo tengo pensando no jugar el partido. Lo tengo pensado. De mi parte asumiría no presentarnos al partido. Una opción es fijar una cancha y otra no presentarnos, si me apurás, no juego el partido y asumo todos los riesgos de sanciones, pero falta de respeto de este tipo no soporto más”, dijo Canobbio en el programa Tirando Paredes de 1010AM.

El presidente de los gauchos agregó: “Sinceramente me siento pintado, ninguneado y los de la Mesa demostraron que operan para ciertos equipos. Gioia me dijo que me iba a bochar la cancha. Se manejaron de manera muy desprolija. Es imposible como presidente no enojarme. Siento que no existo y que con esta gente poca cosa podés hacer en el fútbol. Nacional utilizó sus armas, tiene el poder y lo quiere utilizar como se le antoje. Me lo contó un amigo que escuchó a dirigentes de Nacional decir que a Mereces no iban a ir”.