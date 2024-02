"A veces la mente te juega una mala pasada": Luciano Rodríguez habló de su pase frustrado

El delantero de Liverpool, Luciano Rodríguez, contó cómo influyó mentalmente la frustrada posibilidad que tuvo de irse a jugar al exterior (Feyenoord y River argentino se interesaron) y cómo trabaja con un profesional en ese sentido.

Rodríguez, figura del equipo negriazul, expresó: "Hay que saber separar las cosas, los momentos. Cuando voy a entrenar me enfoco en eso, pero uno es deportista las 24 horas. Hay que tener cuidados, a veces la mente te juega una mala pasada, pensar en el pase. A veces es difícil", dijo en el programa Triple W, en la plataforma Aweno TV.

Expresó que en 2021 comenzó a trabajar con un coach mental: "Me cambió la mentalidad, yo entraba a la cancha a ver lo que pasaba, no confiaba en mis condiciones y hablando con él cambié esa mentalidad, ahora entro a hacer lo que me gusta, disfrutar el fútbol y de ayudar al equipo y de ir para adelante".

Agregó que "entrando positivo siempre te eleva las energías adentro de un partido, estar negativo no te sirve porque perdés tiempo",

Foto: Leonardo Carreño.

Luciano Rodríguez con la Copa Uruguaya

Durante el Preolímpico que se jugó en Venezuela, se habló mucho en la prensa del pase de Luciano al exterior: "Yo estaba en el Preolímpico, en otro país y pasé con esas ansias de saber que pasaba, pero ahora ya estoy 100% enfocado en el club, se vienen cosas importantes, la Libertadores, el Campeonato Uruguayo que tenemos que defender el título a morir", indicó.

También señaló que trata de aislarse de las redes sociales: "Trato de aislarme pero es difícil, los comentarios te llegan. Lo llevé bastante bien, más en el Preolímpico que estábamos encerrados en el hotel. Pero me llegaban mensajes de hinchas de River, de Vasco. Yo no manejé eso, era tema de mi representante, no se dio en este período pero en el próximo capaz que se da".

Luciano también señaló que es fundamental en estos momentos el apoyo de la gente que lo rodea: "Mi familia y amigos me apoyan siempre en lo que hago, las decisiones que tomo, nunca me juzgan, están al margen y estoy agradecido. Mi hermano se fue a Brasil y se fue mi tío que era un pilar para mi, por eso mi madre se vino a vivir conmigo porque quedó sola en la casa. Tengo dos amigos fundamentales que en el día a día en el período de pases fueron el cable a tierras, me tranquilizaban".