Acciones rápidas del día a día que te dan libertad financiera

Ahorrar, no gastar más de lo que se ingresa y reducir lo máximo posible el nivel de endeudamiento son tres de los hábitos más importantes para tener un buen manejo de las finanzas personas. Pero también hay otras prácticas rápidas y fáciles que se pueden aplicar en el día a día para que en poco tiempo alcances la tan deseada libertad financiera.

Redondeá a la baja

En un artículo de Business Insider, expertos recomiendan armar un presupuesto y redondear siempre a la baja. En el caso de que tus ingresos sean variables, aconsejan tomar el percibido el mes anterior. El siguiente paso es anotar los gastos fijos, como luz, agua, teléfono y alquiler por un lado, y los variables (suscripciones, restaurantes o viajes) por otro.

Con todo a la vista, podrás recortar aquellos gastos que consideres innecesarios o no prioritarios y que, sobre todo, no colaboren con el logro de tus objetivos. Los expertos dicen que este hábito no lleva más de 25 minutos.

Sobres con dinero en efectivo para gastos superfluos

Las salidas, la compra de ropa o cualquier otro gasto variable y superfluo son, muchas veces, incontrolables. Por eso, una de las estrategias para conseguir autocontrol es separar el dinero en efectivo que estás dispuesto a gastar en el mes entrante. Lo mejor es que anotes la categoría (por ejemplo, restaurantes) en cada sobre y separes el dinero que destinarás a ello. Expertos aseguran que tener el dinero a la vista es una forma fácil de fijarse límites.

Armá un fondo de emergencia

¿Y si surge un imprevisto que requiere de contar con un dinero extra? La crisis actual es un ejemplo claro.

Para que nada te tome completamente desprevenido, lo recomendable es tener como base un fondo de emergencia. Los expertos aconsejan que el dinero equivalga al valor de todos tus gastos durante seis meses; un colchón suficiente para utilzar en cualquier caso de urgencia. De todas formas, ahorrar esa cantidad puede llevar unos meses. Lo mejor, es arrancar lo antes posible.

Transporte alternativo una vez por semana

Caminar, bicicleta o transporte público. Suena hasta divertido, ¿no?. Sin embargo, la mayoría opta por el mismo medio de transporte todos los días y no está dispuesto a explorar otras opciones. En días agradables podés optar por la bicicleta, lo que te ahorrará combustible y además te dará tiempo para despejarte. Empezá eligiendo un día a la semana para trasladarte de una forma más económica e incluso sustentable.

Cancelá la tarjeta de crédito que no usás

Un plástico supone un costo adicional, ya que la mayoría tienen una cuota anual de mantenimiento. Sin una tarjeta de crédito, adquirís más consciencia sobre tus propios gastos. Por eso, si hay una tarjeta que no usás, se sugiere que llames a la institución bancaria para cancelarla y no cedas ante el intento de convencerte de que no te deshagas de ella.

A los dos meses, verificá que se haya cancelado.

Lee tres capítulos de un libro de finanzas personales

Seleccioná tres capítulos de un libro sobre finanzas personales y leelos por completo. No llevará más de 45 minutos. Podés tomar nota de lo que te parezca más interesante o las lecciones que creas que podés aplicar en tu vida.