Acompañantes de internados están obligados a comprar kit de protección para ingresar

Si una persona quiere acompañar a su familiar internado en una mutualista, ahora deberá llevar una sobretúnica, guantes y un tapabocas quirúrgico. Y ese kit de protección para evitar posibles contagios de coronavirus, en la gran mayoría de los casos, deberá ser comprado por el propio usuario. Así lo establece la ordenanza N° 751 del Ministerio de Salud Pública (MSP) que tomó vigencia días atrás para, además, ordenar que todos los pacientes internados en centros de salud de Montevideo y Canelones sean hisopados.

"La presencia de acompañantes en centros asistenciales será autorizada sólo en caso que los mismos concurran provistos de máscara de protección quirúrgica, sobretúnica, alcohol en gel y guantes descartables. Las empresas de acompañantes profesionales deberán suministrar a sus funcionarios sobretúnicas descartables y asignar a los mismos un único centro asistencial por funcionario, mientras persista la situación de emergencia médica nacional", detalla la normativa.

Pero ante esta regla las mutualistas se han comportado de distintas formas. En Médica Uruguaya, por ejemplo, le piden a sus usuarios que traigan el kit, pero si no lo hacen, se lo proporcionan gratuitamente. En Casmu y en Cosem, en tanto, no tienen esa alternativa gratuita. Si el acompañante no trae estos elementos de protección, no puede ingresar. La Española, por su parte, le vende a $147 el kit a aquellos usuarios que se olviden de llevarlo.

Este último caso ha generado quejas por parte de socios que se ven enfrentados a comprar algo para poder visitar a sus familiares. Muchos han volcado su malestar en sus cuentas de Twitter. El encargado de comunicación de la mutualista, Gastón Pérgola, contestó en algún caso para explicar la situación. "De acuerdo a la ordenanza ministerial (N° 751) se exige a los acompañantes tener ese kit para poder ingresar a sala. De lo contrario, no pueden hacerlo. Lo que hace la Institución en facilitarle el kit a los socios. Pero no es obligación adquirirlos en La Española", escribió en la red social.

El presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, aclaró que el kit no está sustentado por el Estado y, por esa razón, el costo y su compra va por cuenta del usuario. "Son medidas de protección que no le corresponde a la institución darlas, no son medidas que están financiadas, y por lo tanto, todos los usuarios acompañantes o trabajadores de las empresas de acompañantes que vengan a la institución a cuidar a algún paciente internado, tienen que venir con el material de protección adecuado que se les va a exigir al ingreso", dijo.

Además, se refirió al enojo que puede provocar en algunos acompañantes. "Esto va a significar una molestia para el usuario –no para los de las empresas de acompañantes porque ya lo saben– y van a informarse al llegar a la mutualista. Les va a generar un malestar lógicamente, pero es la protección de la salud de él y de todos nosotros. Vamos a tener que tomar estas medidas así como estamos tomando el uso de tapabocas de manera continua y ya como una rutina", sentenció.

La decisión del MSP se tomó luego de detectar que uno de los casos primarios del brote en la Médica Uruguaya fue una funcionaria de un servicio de acompañantes, que cuidaba pacientes en varias mutualistas de la capital y contrajo el virus.