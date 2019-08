Acuerdo Mercosur-EFTA: socios poco relevantes pero con potencial

En poco tiempo y tras el histórico acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur cerró su segundo tratado comercial con países de Europa, después de que este viernes se anunciara por parte de la cancillería uruguaya que concluyeron las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), bloque integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Según informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones comenzaron en enero de 2017 y se lograron concretar tras diez rondas, aspecto que fue destacado este lunes en conferencia de prensa por el canciller de la República Rodolfo Nin Novoa.

El ministro dijo que este acuerdo va en la línea de la estrategia de inserción internacional del gobierno y que a partir de los dos acuerdos logrados este año, “el 97% de la oferta exportable del Uruguay va a ingresar a toda Europa con preferencias arancelarias”. Destacó que los países de la EFTA representan una zona de libre comercio que comprende a 14 millones de habitantes, estando tres de sus países (Suiza, Noruega e Islandia) entre los cinco con mayor poder adquisitivo del mundo.

A su vez, subrayó que en compras públicas en ambos bloques se preservan los “espacios para el desarrollo de políticas públicas en el empleo de mano de obra local” y no hay ningún tipo de desregulación. “Esto es algo que Uruguay siempre ha peleado porque es parte de la estrategia de desarrollo. El rol que juega el Estado en esa materia es importante y no queremos que ese rol sea menguado”, comentó.

Nin Novoa aclaró que en materia de propiedad intelectual tampoco hay ninguna disposición que vaya más allá de la legislación nacional, por lo que no obliga a que Uruguay asuma nuevos compromisos “sobre todo en patentes y en datos de prueba”.

El acuerdo, al igual que el firmado con la Unión Europea, tiene la característica de entrada en vigencia bilateral: se vuelve operativo entre los países a medida que cada integrante de cada bloque lo aprueba.

De datos relevados por El Observador surge que de los países integrantes de la alianza europea, el principal canal comercial de Uruguay es con Suiza, aunque los montos son poco relevantes.

Durante 2018 se exportó hacia ese destino por US$ 33,5 millones, que se dividió entre US$ 16 millones en oro (48%) y 43% de ventas de carne. Rubros como el arroz (con pocos procesos industriales), vestimenta, miel y fármacos tuvieron una cuota mínima.

Sin embargo, los problemas económicos de la empresa Orosur Mining durante 2018 –entró en concurso de acreedores–, llevaron a que las exportaciones de oro a Suiza en lo que va 2019 bajaran a apenas US$ 200 mil, posicionando a la carne como el principal producto exportador, con un peso del 83% durante este año. En trigo se exportaron alrededor de US$ 4 millones en 2019.

Oportunidad para la carne

La directora general de Asuntos de Integración y Mercosur, Valeria Csukasi, indicó que si bien la negociación fue con EFTA, en el caso de Suiza para la carne se consiguió una cuota de 3 mil toneladas –para el Mercosur– sin arancel ni especificación del tipo de producto, que entrará en vigor apenas se apruebe el acuerdo.

Esa cifra representa en el presente el 75% de lo que le vende el Mercosur a Suiza, explicó la diplomática. Además, también habrá una cuota extra de 22 mil toneladas sin arancel en la que Uruguay deberá competir con otros países, pero por la que hoy se paga entre 14% y 30% de impuestos.

En tanto Uruguay importa de Suiza principalmente maquinaria, insumos para laboratorios farmacéuticos y medicamentos, con una importación excepcional de Ancap por US$ 65 millones de aceite de petróleo crudo en julio de este año. En estos casos, se irán eliminando aranceles progresivamente a lo largo de 15 años.

Por su parte, de las alrededor de 1.100 toneladas de carne que importa Noruega desde el Mercosur al año, en el acuerdo quedan sin arancel 665 toneladas carcasa desde el día uno de entrado en vigor el acuerdo.

Mientras que a Liechtenstein Uruguay no exportó nada e importó en 2019 por US$ 300 mil –principalmente martillos y taladros según consta en datos de Aduanas–, rumbo a Noruega se exportó en lo que va de este año por US$ 7 millones, fundamentalmente carne y lana. Naranjas, limones, vinos y vestimenta representan otros rubros con porcentajes ínfimos. Desde Noruega se importó este año por US$ 1,7 millones, destacándose tarjetas inteligentes (30%) y chocolatería (especialmente bombones). También pescado.

En tanto, el vínculo comercial con Islandia es casi ínfimo en la actualidad, con una exportación puntual durante 2018 de caviar por US$ 5 mil e importaciones sobre todo de autopartes y maquinarias por apenas US$ 11 mil en 2019 y US$ 24 mil en 2018.

Tanto para Suiza como para Noruega el principal proveedor dentro del Mercosur es Uruguay. Para el caso noruego, casi el 80% de la carne que importa proviene del bloque sudamericano, y Uruguay es el proveedor del 70% de ese volumen, comentó Csukasi.

Para la miel la cuota para el Mercosur será de 2 mil toneladas sin arancel, más una reducción de 38 francos suizos por cada 100 quilos a 17 para lo que esté por fuera de esa cuota.

Csukasi destacó que además representa para la exportación a esos países “un montón de concesiones en materia arancelaria para cítricos, arroz, soja, cueros, vino, verduras y lana”, aunque no se detallaron por rubro.

“Nuestro país es el que queda en mejores condiciones por el reconocimiento del estándar y la calidad de los productos que han logrado un posicionamiento en esos mercados”, resumió.