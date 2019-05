Legisladores y familiares de desaparecidos acusan a Feola de referirse con "eufemismos" a los crímenes de la dictadura

“El Ejercito que hoy comando respeta íntegramente los derechos humanos, rechaza enfáticamente los excesos y desvíos del pasado y no estamos al servicio de ocultarlos o justificarlos. Advertimos que los hubo como una amarga consecuencia de un terrible e indeseable enfrentamientos entre hermanos”. Estas palabras del flamante comandante en jefe del Ejército Claudio Feola, dichas este sábado durante el acto por el 208 aniversario del Ejército Nacional en Plaza Independencia, causaron molestias entre legisladores del Frente Amplio y familiares de detenidos desaparecidos, que las entendieron como un “eufemismo” para evitar hablar de delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura cívico militar.

El ministro de Defensa, José Bayardi, fue el primero en marcar diferencias con Feola, y en conferencia de prensa dijo que si bien no comparte las declaraciones del Comandante en Jefe, le “consta” que está haciendo lo posible para “darle respuesta a los temas de derechos humanos que quedan por resolver”. Asimismo, el jerarca señaló: “Cada uno expresa una lectura de la realidad como la entiende. Conocía el discurso de forma previa y me pareció importante que, de alguna manera, catalogara las situaciones como las entendiera. Yo lo hice de otra manera pero no le impongo a nadie lo que tiene que decir”.

Por su parte, la senadora frenteamplista Mónica Xavier dijo que no comparte la visión de que la dictadura fue un “enfrentamiento de hermanos entre hermanos”, sino que lo que hubo fue un terrorismo de Estado.

En el mismo sentido, la ex diputada Mácarena Gelman, calificó en conversación con El Observador como “inadmisible” que “se sostenga la teoría de los dos demonios” al hablar de enfrentamiento entre hermanos, cuando lo que hubo fue “terrorismo de Estado”. Asimismo, opinó que es “poco acertado calificar desapariciones torturas como excesos o desvíos”.

El diputado del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, calificó de “eufemismo conveniente” las palabras de Feola y dijo a El Observador que en realidad se debió haber referido a “un plan de represión sistematizado con tortura, desapariciones, robos de niños, y coordinación represiva en la región para imponer un proyecto y plan económico que empobreció a la mayoría de los uruguayos”, en lugar de “excesos y desvíos”. Para Puig, declaraciones como la de Feola demuestran que “no ha habido un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas” puesto que quienes llegan a las máximas jerarquías “siguen convencidos en la teoría de la seguridad interna, el elemento teórico que avaló la dictadura”.

En tanto, Ignacio Errandonea, vocero de la agrupación Familiares de desaparecidos, dijo que el de Feola fue un discurso “hueco”, porque “sigue reivindicado la existe de una guerra que no hubo”. “Está más que demostrado que no hubo guerra sino terrorismo de Estado y que abusaron del uso de las armas para cometer todo tipo de atrocidades”.

Elena Zaffaroni, de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a El Observador que las declaraciones de Feola se ajustan a lo dicho por el comandante en jefe del Ejército ni bien asumió su cargo. En aquella oportunidad, la máxima autoridad militar se negó a repudiar las desapariciones en dictadura al señalar: “No voy a repudiar porque no sé si están confirmadas o no. Yo sé que los familiares están muy dolidos, todos lo estaríamos si hay desaparecidos Pero yo esa respuesta no se la puedo dar”.

“Asumo el compromiso de hacer todo lo que esté al alcance de este comandante para darle mayor claridad a la historia y para dar respuesta, en primer lugar, a quienes continúan buscando a sus seres queridos”, dijo este sábado Feola. Zaffaroni dijo que valorará esas palabras “cuando entreguen la información sobre dónde están los cuerpos de los desaparecidos”, porque “ha quedado demostrado que los oficiales jóvenes que entraron después han continuado con la obediencia de sus predecesores y tienen mentalidad golpista”.

En el mismo sentido Errandonea dijo que espera que finalmente se entreguen todos los documentos que tiene el ejército, y señaló que “no es la primera vez que se escuchan declaraciones de principios con eufemismos” a la hora de referirse al “terrorismo de Estado”.