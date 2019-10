Adriana Peña sobre Miss Bolivia: "Fueron los peores US$ 5.000 que gasté en mi vida"

La intendenta blanca de Lavalleja, Adriana Peña, se levantó y se fue el viernes de la Semana de Lavalleja cuando la artista argentina Miss Bolivia criticó en el espectáculo organizado por la comuna la reforma Vivir sin Miedo impulsada por el nacionalista Jorge Larrañaga.

“La rabia que me hizo agarrar esa mujer ustedes no se imaginan. Me levanté y me fui. Ser argentina y venirse a meter en los temas internos y hacer política habla de la forma de ser”, dijo Peña entrevistada en Esta Boca es Mía de canal 12.

“Fueron los peores US$ 5 mil gastados en mi vida”, agregó la intendenta en alusión al costo que tuvo la contratación y sostuvo que no conocía el perfil político de Miss Bolivia. “Nunca jamás pensamos que era una mujer que no tenía códigos en la vida. Me parece bien que se hable de la no violencia contra la familia, los hijos, de la no violencia contra la sociedad, pero esta mujer incita a la violencia ese es el problema”, dijo.

La jerarca tildó a la artista de “atrevida” porque “apuntó con un dedo” a policías que se encargaban de la seguridad del evento.

Miss Bolivia en Semana de Lavalleja y contra VSMiedo. “ esta canción se la voy a dedicar a todos los milicos “ dijo pic.twitter.com/jADBbLdgkO — Leo Sarro Press (@leosarro) October 13, 2019

La intendenta dijo que la responsabilidad “en parte” era de ella porque aceptó su contratación. Peña es defensora del plebiscito impulsado por Larrañaga y, a modo de ejemplo, dijo que la forma de “terminar con los malandros que son los dueños de Uruguay de noche” se deben habilitar los allanamientos nocturnos, una de las cuatro reformas propuestas.

En la noche del viernes la artista argentina interrumpió por unos segundos su concierto para cuestionar la reforma impulsada por Larrañga y que también propone la creación de una Guardia Nacional conformada por 2 mil militares.

"Quería un pañuelo rosa que dijese 'No a la reforma' pero me lo olvidé en mi casa, porque tuve que salir rápido. Y esta canción se la voy a dedicar a todos los 'milicos' y a toda la 'fucking' policía que abusa del poder", dijo María Paz Ferreyra (Miss Bolivia), quien segundos después empezó a cantar una versión modificada de la canción Bien warrior con mensajes alusivos a la reforma constitucional y su Guardia Nacional.

Minutos después, alguien le hizo llegar un pañuelo, por lo que la argentina lo extendió y dijo: "Todo llega. Lo pedís, lo tenés. ¿Qué pedimos? No a la reforma. Como vecina lo digo".