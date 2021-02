Agresión a policías en Rocha, patadas y quebraduras: ¿cuáles son los límites para reaccionar a los ataques?

Un operativo de rutina en la noche del sábado en Antoniópolis —balneario rochense próximo a Costa Azul— terminó con una agresión a puños y patadas a tres efectivos de la Policía, una fractura de dedo, "varios magullones", citaciones a Fiscalía y un video viral. Los cuatro atacantes se fugaron después de la pelea, y fueron sus familias quienes negociaron con las autoridades horas más tarde para entregarlos. Los responsables, que tienen entre 18 y 25 años y no tienen antecedentes penales, declaran hoy en la Fiscalía de Rocha.

El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo a El Observador que los tres agentes —dos hombres y una mujer— se "están reponiendo". Uno de los efectivos tiene una fractura en el dedo, otro se recupera de un golpe en la cara y los tres tienen "varios magullones", según contó Eugenio Diez, dirigente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU).

Al ser consultado sobre por qué los efectivos no usaron la fuerza para disuadir el ataque, González respondió que el video viralizado muestra el final de la película, para la que habrá un análisis: "Lo que haya que corregir habrá que corregir", declaró. Los agentes se acercaron a los jóvenes para pedir documento de identidad y, ante el desacato del pedido, se dispusieron a detenerlos. Allí se desató la agresión que incluyó golpes a puño y una patada en la cara a uno de los agentes.

¿Qué dice la ley?

La ley de Procedimiento Policial establece que el uso de la fuerza por parte de la autoridad "debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga". La norma anticipa que antes de recurrir a la fuerza el agente debe "agotar los medios disuasivos adecuados que estén a su alcance, como el diálogo y la negociación con las personas involucradas". La Policía está habilitada a recurrir a su arma de fuego siempre y cuando se esté violentando a una persona —policía o no— "por la vía de los hechos" o por "amenazas" de una persona armada.

En este caso los agresores no estaban armados. Aún así, el abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, consideró que "el uso de arma de fuego está justificado" para este episodio. "¿Qué tiene que tolerar el policía para sacar el arma de fuego? ¿Tiene que permitir que le pateen la cabeza? No es razonable sostener que solamente puede sacar un arma de fuego cuando el otro tiene un arma de fuego", sostuvo en diálogo con El Observador.

"Toda vez que un policía dispare su arma de fuego deberá informar de inmediato y por escrito a su superior", apunta la ley. Consultado sobre por qué los agentes no desenfundaron sus armas en Antoniópolis, Ojeda remarcó: "Los policías en general priorizan tratar de no usarla". Por su parte, González declaró: "Todos los que decían que la LUC (Ley de Urgente Consideración) iba a traer gatillo fácil: acá no se utilizó arma de fuego".

El jerarca ministerial descartó cambios en los operativos de disuasión de aglomeraciones en los balnearios durante el fin de semana largo por Carnaval, y destacó que "no se puede cambiar algo que funciona bien". Hasta la noche del sábado el Ministerio del Interior llevaba realizados 175 operativos en todo el país —González planteó la salvedad de que los grandes despliegues en La Pedrera cuentan como uno solo a pesar de que pueden requerir varias intervenciones—, y estaba cerrando los datos con las cifras del domingo.

"A los policías se los respeta, son quienes nos defienden", afirmó el director de Convivencia tras lo sucedido."Es muy necesario que haya un cambio de contrato".