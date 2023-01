Aguavivas en las playas de Maldonado: ¿cómo llegaron y cuándo se irán?

En las playas de La Brava y La Mansa de Punta del Este, Maldonado, se notó una invasión de aguavivas en los últimos días. También en Piriápolis se pudo ver, en la mañana y en la tarde de este lunes 9 de enero, a la una invasión de estos animales en la orilla de la playa.

La llegada en masa de estos animales marinos se debe a una conjunción de tres factores, según explicó Gabriela Failla, investigadora de la sección de Zoología de Invertebrados del departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar). Ellos son: falta de lluvias, altas temperaturas del agua y la presencia de corrientes de agua oceánicas, principalmente desde Brasil.

A esto se le suma, además, que las costas de Piriápolis y Punta del Este son más propicias para recibir a las aguavivas y hacen más difícil que se vayan. Según explicó la experta, las corrientes que se forman alrededor de estas playas son “como una especie de embudo” que las hace llegar, pero no hay otra que permita que se vayan”.

Es por esto que se da una suerte de aglomeración de medusas en estos balnearios. En este caso, la investigadora precisó que se trata principalmente de dos tipos distintos de medusas: la “de la cruz”, debido a la equis que tienen en su parte de arriba y sus “pinchitas” violetas alrededor del borde, y la común, que es más pequeña que la otra, pero más urticante.

Hasta cuándo permanecerán las aguavivas en Maldonado

De acuerdo con Failla, “es difícil” poder determinar hasta cuándo permanecerá este fenómeno en las playas de los balnearios del este. En tal sentido, sostuvo que “si no viene un temporal grande y quedan varadas en la costa, y son grandes cantidades, hay que sacarlas mecánicamente o taparlas con arena”.

En primer lugar, profundizó, porque a medida que pasa el tiempo “desprenden un olor que no es muy agradable, sobre todo si hay muchas”. En segundo lugar, “son patinosas” debido a la “gran cantidad” de gelatina que tienen en el cuerpo. Eso las vuelve peligrosas teniendo en cuenta que se la gente se puede resbalar y caer.

Sin embargo, la experta desaconsejó en retirarlas de la playa. “No se conoce la especie, por tanto no se sabe qué partes pican además de los tentáculos, y no es un buen ejemplo matar animales”, expresó Failla.

De esta manera, para que se vayan definitivamente de las costas, tiene que venir una tormenta grande y, acompañado de ello, un cambio en la dirección de los vientos (y, por ende, de la corriente del mar).

Finalmente, opinó que “podría ser” que un evento como el observado en estos días suceda una vez más en lo que resta del verano. “Depende de muchos factores”, acotó, pero está dentro de las posibilidades.