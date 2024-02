Aguirre: "Lo que tenía que haber sido un partido lindo, no lo fue por todos los cortes que tuvo; fue para el olvido"

Diego Aguirre habló luego del triunfo de Peñarol sobre Liverpool que le dio la clasificación a las semifinales de la Copa AUF Uruguay 2023.

El técnico desgranó el encuentro en la conferencia de prensa.

"Fue un partido extraño, no se pudo jugar prácticamente, muy cortado, friccionado, muchas intervenciones del VAR, mucho viento que molestaba bastante. Entonces, lo que tenía que haber sido un partido muy lindo, no lo fue, pero son situaciones que pasan y fue un partido para el olvido", sostuvo Aguirre..

Y añadió: "El equipo mostró cosas buenas, pero no pudimos tener una continuidad por todas las cosas que pasaban. Creo que hubo un exceso desmedido de faltas, peligrosas, en las que se puede lastimar al adversario y no lo comparto. Una cosa es agresividad y otra el exceso. No me gustó eso que vi, fue muy desmedido. Se ganó y es importante y hay que seguir trabajando".

Acerca del debut del argentino Sequeira dijo que "como todo debut, trabajó, por ahí no tuvo muchas situaciones de finalizar, ayudó al equipo en un partido que, repito, fue muy cortado y no pudimos tener una continuidad en el juego. Me imaginaba otro partido que no pasó. Hay que rescatar el resultado. Siempre hay cosas buenas para sacar conclusiones. Es un partido para dejar atrás y mirar lo que viene".

"De este partido no quiero sacar muchas conclusiones porque sucedieron muchas cosas. Nos tiene que servir de experiencia porque en la Copa Libertadores se pueden dar. Tenemos que tomarlo de enseñanza para no entrar en ninguna agresión o discutir con el árbitro", expresó.

Sostuvo además que puede llegar algún nuevo futbolista.

"El período de pases termina jueves o viernes y alguna llegada de un jugador más puede pasar", dijo Aguirre.

"Este partido lo tendríamos que haberlo liquidado antes. Tuvimos situaciones claras que perdimos, pero lo que pasa es que son partidos raros, como dije, y a veces la diferencia de hombres te puede jugar en contra porque te relajás y pensás que lo vas a ganar así nomás y no es así", finalizó diciendo Aguirre.