Aguirre se reunió con Ruglio y Bengoechea y dejaron atrás las diferencias del pasado

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio publicó un estado de WhatsApp informando que en las últimas horas se reunió con el entrenador Diego Aguirre en el marco de la búsqueda de director técnico en que se encuentra el club luego de haber cesado a Leonardo Ramos el pasado 7 de noviembre.

Aguirre dejó en claro que actualmente está esperando una oferta de un mercado importante, luego de ser cesado de Cruz Azul el 21 de agosto tras perder 7-1 contra América.

Más allá de que actualmente no está en sus planes dirigir a Peñarol. Aguirre le manifestó a Ruglio su alegría por ser tenido en cuenta y le dejó en claro que no tiene problemas personales con Pablo Bengoechea, actual director deportivo del club.

Esto publicó Ruglio: "Escribo unas líneas sobre la situación de Diego Aguirre para dar claridad sobre el tema y evitar más temas de división entre Manyas. Hace unos días llamé a Diego para preguntarle si podíamos evaluar su nombre como técnico del 2023. Encontré a un Diego muy abierto, feliz de que se lo tuviese en cuenta y muy interesado en todos los aspectos institucionales. Plantel, funcionamiento del Club, infraestructura actual y planes a futuro. Lo encontré priorizando a Peñarol y desmintiendo cualquier problema con nadie que hoy integre el Club; dicho por él varias veces, Peñarol está por encima de todos nosotros. Fue claro en que está esperando un ofrecimiento de un mercado que hace mucho espera".

"Pasadas unas horas esa misma charla la tuvo con Bengoechea. Ambos estaban muy contentos de haberse puesto a hablar de

fútbol juntos y del futuro de Peñarol. Me dio un gran orgullo saber que ambos conversaran así y pusieran siempre primero a Peñarol sin dar lugar a esas guerras mediáticas que a veces los propios hinchas nos encargamos de alimentar. Ambos estaban felices. Horas después Cedrés también habló con Diego. En resumen y para evitar malos entendidos y cuidar a nuestros ídolos; Diego fue claro sobre su futuro y que hoy tenía ya encaminada una negociación en otro mercado. De todas formas dejó claro que sería un orgullo volver al Club pronto. Arriba los Peña", agregó.

Aguirre fue el entrenador de Peñarol en 2003, en el último año de Bengoechea como jugador. El artífice del segundo quinquenio de Peñarol (1993-1998) fue relegado por Aguirre y terminó como suplente esa temporada.

En las últimas elecciones, donde Ruglio venció en los comicios a Juan Pedro Damiani, Aguirre era el candidato de este último para asumir como entrenador del club.

Durante aquella campaña electoral Aguirre declaró a Referí sobre Damiani: "Son muchas cosas que vivimos juntos y me parece normal volver con él porque tenemos cosas en común y siento que es algo probado, que no es un experimento. Quiero certezas y Juan Pedro me las da para poder trabajar tranquilo". Sin embargo, también declaró en la misma nota: "Mi relación con todos los candidatos que se presentan es muy buena y sé que son grandes peñarolenses".

Las diferencias del pasado entre Bengoechea y Aguirre, según la declaración pública de Ruglio, quedaron atrás. Sin embargo, por ahora el DT no volverá a Peñarol.