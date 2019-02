Agustín Canobbio: “Fuimos los que quisimos ganar el clásico”

Las horas pasaron. El clásido quedó atrás, pero Agustín Canobbio lo desgranó para Referí.

¿Cómo se vivió el clásico?

Como todos los clásicos y más siendo una final, con mucha adrenalina, con ansiedad, con nervios, con mucha emoción. No se nos pudo dar lo que íbamos a buscar. Uno se siente superior durante todo el partido, porque fuimos superiores. Los dominamos los 120 minutos, más allá de que el primer tiempo no se jugó como queríamos. Fuimos los que quisimos ganar, los que tuvimos las chances. No se pudo, y bueno, será para aprender, nos servirá de experiencia para que cuando tengamos las chances de gol debamos aprovecharlas y ser más dañinos en ese aspecto.

Peñarol hizo el gasto, pero le faltó contundencia.

Sí, apenas terminó el partido hablamos de que tenemos que ser más punzantes más efectivos a la hora de llegar al arco rival porque estás en un equipo como Peñarol que es muy grande, te exige eso, porque genera muchas situaciones de gol.

¿Piensa que Conde fue decisivo en el resultado?

Creo que sí. Ellos plantearon un partido defensivo para aguantar y nosotros salimos a buscarlo desde el minuto cero. No se pudo, pero él tuvo esas intervenciones que los terminaron de salvar y se quedaron con el partido.

¿Lo vio defensivo a Nacional?

No sé si los vi defensivos a ellos o muy ofensivos a nosotros. Fuimos muy agresivos en la marca a la hora de presionar y cargar el balón de mitad de cancha hacia arriba. Quizás nosotros fuimos muy ofensivos, más que ellos defensivos.

¿Hablaron algo después del partido?

Más que nada de no decaer, que tiene que servir de experiencia por cómo nos exige el club de seguir hacia adelante. Esto recién comienza, nosotros tenemos los objetivos claros.

¿Qué fue lo mejor que le vio al equipo?

La agresividad a la hora de la pérdida del balón; fue fundamental. Lo recuperamos de mitad de cancha hacia arriba, entonces no nos desgastamos tanto y generamos más situaciones de gol. Eso es lo que a uno lo llena.

¿Cuál fue el primer sentimiento que le despertó el resultado?

Mucha bronca, impotencia, frustración, por sentir que los teníamos entre las cuerdas, éramos mejores y es un partido de fútbol y en el fútbol 2+2 es 5 y uno lo tiene consciente. Ya hay que pasar la página porque se vienen cosas lindas, va a arrancar el campeonato, habrá Copa Libertadores, y todo sirve de experiencia no solo el ganar si no se puede aprender el no ganar o el empatar como fue este caso.

De repente en otros clásicos no hubo tantas chances y se ganaron.

Sí, estoy de acuerdo en eso y uno lo vio, lo sabe y lo tiene presente. Pero era una final, un clásico, entonces quedarse sin nada, no se puede justificar. Lo que queda es seguir adelante con un grupo estupendo que tiene claros los objetivos y las metas planteadas.

Como que este golpe no debería repercutir en lo que viene.

Claro. Hay un gran ambiente, entonces yo creo que más que un golpe será un envión para seguir y poder seguir ganando cosas porque este grupo viene ganando cosas muy importantes desde hace dos años y seguirá por ese camino, porque llegar a jugar finales no es para cualquiera y tampoco es que te cae del cielo sino que uno lo gana con sacrificio, entrenamiento y mucho esfuerzo.

Cuando Nacional se quedó con un hombre de menos, ¿se echó para atrás?

Lo que se sintió cuando ellos estaban con 10, fue lo mismo que cuando estaban con 11. El segundo tiempo fue todo para nosotros y haciendo autocrítica, fuimos superiores todo el partido, incluyendo el alargue. Ya éramos superiores 11 contra 11. Uno sentía dentro de la cancha la superioridad.

¿El Cebolla Rodríguez les dijo algo después del partido?

Que en el futuro debíamos ser más dañinos y punzantes a la hora de definir el partido. Que esto es aprendizaje y que vamos a mejorar. Estamos continuamente tratando de seguir aprendiendo y mejorando como grupo.

El hecho de no haber tenido a Diego López suspendido, ¿puede haberles jugado en contra?

A uno le gusta que estén todos y más si es el director técnico. Capaz que si hubiera estado dentro de la cancha, podía haberse marcado de otra manera. Sabíamos que nos estaba viendo y apoyando y sabíamos lo que teníamos que hacer. Él nos planteó una filosofía de juego y no estando en la cancha, fuimos, la marcamos. Fuimos con esa idea en la cabeza de poder pasarlos por arriba, pero no se dio.

¿El arbitraje qué le pareció?

Es una cosa aparte. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro juego. Después es un espectáculo que se tiene que disfrutar. Si estás pendiente del arbitraje, que tiene décimas de segundo para decidir, te volvés loco y no terminás disfrutando. Obviamente que no todos van a estar de acuerdo con el árbitro. Si uno se empieza a fijar en esas cosas, se termina desgastando por las protestas y no terminás dando el 100% porque gastás parte de ese porcentaje en discutir y protestar.

Da la sensación de que los clásicos siempre dejan alguna enseñanza.

Sí, a uno no le gusta perder, aunque en este caso se empató. Uno se prepara siempre para ganar, Peñarol te exige eso y más en las finales. Pero estoy con la conciencia tranquila de que hice las cosas bien y que voy a seguir queriendo ganar títulos y cosas importantes con el club del que soy hincha. Siempre te va a dejar ese aprendizaje en todo momento, ganes o pierdas, pero con la exigencia de que no ganaste y tenés que mejorar y revertir la situación.

Después del clásico, ¿habló con su padre?

Sí, llegué a las 12 y algo de la noche a casa y me puse a ver el partido porque te queda esa espina que no te podés sacar. Apenas llegué lo empezamos a analizar con mi padre, se sacaron conclusiones, aprendizajes, cosas para mejorar y recalcar las cosas buenas que se hicieron. Estoy agradecido por el privilegio de tener a un padre, un amigo y un entrenador en casa. Sirve para seguir aprendiendo dentro de casa y para disfrutar y compartir ese momento con mi viejo.