Ahora sí Pumita: la "alegría tremenda” del debut en la selección uruguaya luego de ir al Mundial y no jugar

José Luis “Pumita” Rodríguez tuvo su esperado debutó en la selección uruguaya en el amistoso ante Corea del Sur de este martes, luego de haber estado convocado en el Mundial Qatar 2022 pero sin poder tener minutos en el torneo de la FIFA.

Este martes en Seúl tuvo su estreno y tras el triunfo celeste contó sus sensaciones y lo que ha aprendido como lateral en el fútbol brasileño, a donde llegó a principios de este año.

@Uruguay

El debut del Pumita en la celeste

Las sensaciones del debut

“Una alegría tremenda el debut. Ya tuve la chance del Mundial pero no me tocó jugar y hoy por suerte se da el estreno y es una alegría tremenda, me pone muy contento. Además sirvió para trabajar el equipo, para conocernos un poco y la victoria también ayuda”, dijo a AUF TV

¿Cuándo se enteró que jugaba? ¿Qué le pidió Broli?

“Ayer en el táctico nos enteramos del equipo que iba a jugar. Me pidió cerrar la línea de fondo, porque ellos son un equipo rápido, tratar en el mano a mano de cerrar la línea. Y después lo que hago, que es subir, que es lo que me pidió, y aprovechar el 2-1 por fuera para la amplitud y profundidad”.

@Uruguay

El debut del Pumita en la celeste

¿Los mejores minutos de Uruguay fueron los primeros 10?

“Si, en principio se saltaba muy bien la línea de presión. Creo que ahí tuve un poco de trabajo. Y después ellos, con la gente y el estadio a favor, empezaron a manejar más la pelota y se nos venían dos contra uno por afuera, entonces eso creo que nos complicó un poquito más. Pero supimos aguantar el envión de ellos, que creo que es importante, y cuando tuvimos para hacer el gol, lo pudimos hacer”.

@Uruguay

El debut del Pumita en la celeste

¿Qué le ha dado el fútbol brasileño en su puesto como lateral?

“Sí, en Brasil el lateral es casi que un extremo más. Te exigen muchísimo pasar al ataque, aprovechar el 2-1 por afuera, y creo que es un poco de experiencia en ese momento y también de enfrentar a los extremos que hay en Brasil, que casi todos los equipos tienen extremos muy buenos. Creo que eso también sirve para mejorar en mi pare defensiva, que era quizás el debe que yo tenía, y bueno, obviamente se va mejorando mucho en ese sentido”.