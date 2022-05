Ajustes de importadores chinos de carnes siguen sin notarse en Uruguay

El ajuste de precios para la carne vacuna que marcan los importadores de China no se percibe hasta ahora en los valores que se registran en Uruguay, ni en los precios de exportación ni en el ganado gordo.

Esta semana se alcanzó un récord en 20 años de registros del Instituto Nacional de Carnes (INAC): la tonelada exportada promedió US$ 5.777, casi US$ 650 arriba de la semana anterior. El promedio en abril superó los US$ 5.400 por primera vez y el acumulado anual es US$ 5.018 –30% más respecto a 2021–.

La industria frigorífica trabaja a todo vapor para abastecer la demanda externa. En el primer cuatrimestre China importó 40% más desde Uruguay respecto a 2021. Las cifras de exportación hasta abril indican que se exportó 20% más –a todos los destinos– y la facturación subió 56%: US$ 931 millones tras US$ 595 millones del cuatrimestre inicial de 2021.

La faena sorprende

Las 56.625 cabezas faenadas en la última semana registrada por INAC –23 al 30 de abril– sorprendió a los actores del mercado, que vienen proyectando un enlentecimiento del procesamiento industrial que aún no se ha concretado.

La escasez de oferta de ganado de pasto bien terminado es cada vez más notoria y la puja por los mejores ganados mantiene la firmeza de los precios de la hacienda en máximos históricos: los mejores novillos US$ 5,60 el kilo, vaquillonas gordas US$ 5,40 y US$ 5,45 y vacas gordas US$ 5,30 a US$ 5,35 el kilo.

Esta “situación privilegiada de valor” que desde principios de año se ha afirmado para el ganado gordo “no cierra con la realidad del mundo”, sostienen algunos actores del sector.

La composición de la faena se concentra cada vez más en novillos precoces y vaquillonas, con aportes cada vez más mayores de animales de corral. Desde la semana pasada se comenzó a faenar para la ventana de cuota 481 del tercer trimestre, quitando un poco de presión al mercado de ganado de campo. Por la alta extracción, sin embargo, el relativo afloje en la demanda no es suficiente para preparar los ganados.

“El ganado bien preparado lo vemos más escaso cada semana”, dijo Daniel de Mattos, asesor de BPU Meat; “se va a hacer más complicado mantener con esos niveles de calidad una faena alta”, añadió. “Todavía tenemos mercados que aceptan animales que están con una preparación inferior”, apuntó, por lo que se mantiene la demanda por animales de todas las categorías.

La incertidumbre está marcada en cómo evolucionará la situación en China vinculada a las restricciones por aumento de casos de covid, en particular en Shanghai. Y el impacto logístico que se ha generado en uno de los principales puertos del mundo.

EO

Terneros bien arriba de US$ 3

Los novillos y los terneros livianos fueron las categorías que más aumentaron en el remate de Lote 21 esta semana, marcando nuevas referencias para la reposición.

En la segunda mitad de la zafra de terneros la demanda está más selectiva, con preferencia marcada por los terneros livianos y castrados sobre los terneros pesados.

En el remate 174 de Lote 21 los terneros promediaron US$ 3,12 y por los terneros de menos de 140 kilos se pagó hasta US$ 3,74.

Los novillos de 1 a 2 años y de 2 a 3 años alcanzaron valores muy por encima de los de mayo de 2021: 38% y 48% de aumento, respectivamente.

Si bien los terneros están alcanzando también máximos históricos, cómodamente por encima de US$ 3, el índice ternero / novillo se mantiene por debajo de los promedios históricos, y aun favorece al invernador.

Juan Samuelle

Todo sigue firme: el precio del ganado, la faena, la demanda externa y el precio de exportación.

Fluidez en mercado de lanares

En lanares para faena hay poca oferta y se coloca con fluidez. El cordero cotiza sobre US$ 4,55 por kilo, borregos en US$ 4,53 y ovejas en US$ 4,10 el kilo.

En ventas al exterior de carne ovina la firmeza es sostenida en valores, aun con volúmenes menores a los de 2021. Van siete semanas consecutivas con el precio de la tonelada exportada arriba de US$ 5.000. La semana pasada el promedio fue US$ 5.400, sin mayores vaivenes. En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 5.592 y en el acumulado anual US$ 5.175, un 9,5% más que en el mismo periodo de 2021.