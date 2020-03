Ajustes de precios, se corren las cargas y se viene un paro en los frigoríficos

Cierra una semana de pocas operaciones en el mercado ganadero, con bajas marcadas en los valores propuestos por la industria frigorífica y corrimiento de cargas, en un escenario alterado por el coronavirus. En ese marco, industrias, trabajadores y el gobierno conformaron un grupo de trabajo donde se han planteado diferentes propuestas para reducir los riesgos de contagio en las plantas.

Y aparece un factor de incertidumbre adicional en el mercado luego de que este miércoles una de las dos ramas sindicales de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) anunciara un paro de actividades entre el 1° y el 8 de abril.

La operativa industrial es restringida. Esta semana no se faenó en: Frigorífico San Jacinto, Las Moras y La Caballada. BPU redujo la operativa a tres días. Frigorífico Carrasco suspendió la faena desde este jueves, al menos, hasta el jueves 2 de abril. Frigorífico PUL, por su parte, no faenará desde este viernes hasta el próximo miércoles.

La demanda europea por carne continúa prácticamente detenida, golpeada por la pandemia, principalmente en todo lo que es enfriado.

Hay importadores de carne europeos que están cumpliendo estrictamente los compromisos asumidos, algunos solicitando que no se desembarque la mercadería y otros importadores que están negociando plazos y formas de pago.

En tanto, llegan noticias positivas desde China, con la reactivación de la demanda y compras de carne que van en gradual aumento.

En este escenario, con disparidad de valores entre plantas, los frigoríficos proponen entre US$ 3 y US$ 3,10 por kilo en cuarta balanza por novillo gordo. En los últimos días se concretaron negocios de hasta US$ 3,15 en lotes excepcionales.

Por vaca gorda se proponen entre US$ 2,80 y US$ 2,95 y entre US$ 3 y 3,05 por vaquillona.

Las entradas se encuentran entre una semana y 10 días. Hay plantas que no están pasando precios y algunas posponiendo cargas.

Los productores en general se resisten a vender con la nueva realidad de precios y la oferta de ganado es muy reducida.

Promedio de terneros: US$ 2,36

En el mercado de reposición aparece más oferta aunque la demanda es cautelosa. Las categorías de negocios más a largo plazo, como terneros, terneras y piezas de cría están más firmes, mientras que las más próximas al gordo siguen acentuando su baja. En la primera jornada de remate virtual de Pantalla Uruguay, si bien los teneros registraron un ajuste respecto al remate anterior, los valores mostraron firmeza, con un promedio de US$ 2,36.

Empresas que operan en la exportación en pie están comprando terneros, con valores que rondan los US$ 2,35 por animales de 170 kilos.

En ovinos el mercado es dispar, con mayor dificultad para concretar negocios sobre el cierre de la semana.

Predomina la incertidumbre en el mercado ganadero. Los consignatarios consultados consideran que seguirá en una tónica similar la semana próxima, o incluso con menor operativa si se concreta la medida sindical a partir del próximo miércoles.

Las miradas siguen puestas en qué suceda con la demanda europea de carne, con dudas sobre el cumplimiento de la cuota Hilton. Y cómo evolucionen las compras desde China. Las exportaciones de carne vacuna en lo que va de marzo cayeron 21% interanual, con un descenso de 35% en los volúmenes enviados a China y de 23% a la Unión Europea, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Carnes.

Entre el 1° y el 21 de marzo se exportaron 23.911 toneladas peso canal de carne vacuna, un 21% menos que las 30.351 toneladas del mismo período del año pasado, por un total de US$ 96 millones, un 42% menos que un año atrás.

China se mantiene como el principal destino, pero con una caída de 35% interanual en el volumen en las primeras tres semanas de marzo, pasando de 17.270 toneladas a 11.205 toneladas.

Las exportaciones a la Unión Europea, por su parte, mostraron un descenso de 23% en lo que va de marzo, con 3.684 toneladas frente a 4.769 toneladas en mismo período el año pasado.