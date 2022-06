Al Thornton le contestó por Twitter a García Morales y calificó sus dichos como "falsos"

El estadounidense Al Thornton, exjugador de Aguada, utilizó su cuenta de Twitter para contestar las declaraciones que dio Leandro García Morales del pasado viernes, luego de que Aguada anunciara el jueves su desvinculación del club.

"Seré claro. Creo que cualquier jugador debe cobrar todo su contrato, obviamente. Tengo respeto y amor por el club y los hinchas, eso es un hecho conocido. También que nunca mentiría sobre una lesión y no entrenar por eso. Amo demasiado el juego como para hacer algo semejante", dijo Thornton en su cuenta.

Leonardo Carreño

García Morales en la Liga corta, la 2021, contra Capitol

En esa primera parte de sus dichos, Thornton entendió justo el reclamo que García Morales hizo sobre el atraso salarial que sufrió en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 que se jugó en modo burbuja en Biguá y en la que Aguada fue eliminada en el play-in, contra todo pronóstico, contra Capitol.

"Lo que dice sobre los estadounidenses que fingimos lesiones, que no entrenamos y que tuvimos cero ética y que mentimos sobre nuestra salud, etc, eso es absolutamente falso", agregó Thornton.

El viernes, en Puro Básquetbol, que se emite por Sport 890, García Morales había declarado: "Promedié 24 puntos en la Liga corta y fui el mejor jugador de esa Liga para Aguada, creo que no la jugué mal, con extranjeros que no entrenaron, que después de salir campeones no aparecieron a los entrenamientos y no pasó nada, no se cambiaron jugadores, no quisieron jugar acusando lesiones. Jugué toda la Liga sin cobrar un peso, tuvimos que pedir por favor que se pusieran al día para jugar la Liga siguiente y acepté un descuento de la mitad de mi contrato".

Además de Thornton, jugar aquella Liga 2021 Dwayne Davis y Lee Roberts.

Para la Liga 2021-2022, donde el equipo llegó a semifinales, Aguada apostó por otro trío de extranjeros pero en la recta final volvió a apostar por Thornton como recambio del lesionado argentino Marcos Mata.