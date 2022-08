Alejandro Sánchez: "El Ministerio de Economía tiene una gran bolsa de dinero escondida"

El próximo jueves, con la presencia de las autoridades del Ministerio de Economía, iniciará el desfile de organismos y organizaciones en el Senado de la República por la Rendición de Cuentas.

Sin votos para aspirar a innovar y mucho menos para disponer un incremento, la oposición le reclamará al ministerio "rascar la lata" y buscar mayores recursos. "Hay espacio para hacerlo", le aseguró a El Observador el senador Alejandro Sánchez (MPP).

"El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una gran bolsa de dinero escondida", dijo Sánchez. En particular, el legislador puso el foco en el Fondo de Imprevistos, un rubro creado por ley en 2005 para afrontar cualquier eventualidad no prevista.

Se trata de una opción que aparece recurrentemente en instancias de este tipo como alternativa para financiar partidas no contempladas en el articulado. El año pasado el FA lo propuso como vía para conseguir dinero para la erradicación de asentamientos. También recurrieron a él los partidos que hoy integran el oficialismo, cuando en pasadas legislaturas apuntaban al fondo en su intento de financiar diversas políticas.

Las cifras de la oposición señalan que el Fondo de Imprevistos se duplicó en los últimos ejercicios. En 2020 había allí $ 12.000 millones. El año pasado, según los informes que acompañan el mensaje presupuestal, sumaba ya $ 23.000 millones. Lo que Sánchez propone ahora es apelar a ese fondo para obtener, al menos en parte, los recursos que pide este año la Universidad de la República y que no fueron contemplados por el Poder Ejecutivo.

La casa de estudios había planteado un incremento de casi $ 1.600 millones para el próximo ejercicio. La Rendición de Cuentas del gobierno la excluye de cualquier aumento y la Cámara de Diputados, a través de reasignaciones, logró otorgarle financiamiento para tres programas.

Sánchez dijo que existen otros muchos recursos, producto de "bolsones de dinero" derivados de falta de ejecución, que se pueden redistribuir para focalizarlos en atender áreas importantes como la universidad que, pese a haber visto incrementada su matrícula en 4.000 estudiantes el último año, no tiene previstos los recursos para mantener esa expansión y, sobre todo, su implantación en el interior del país.

"Por suerte no se pudieron poner de acuerdo", valoró el legislador al respecto del fracaso interno del oficialismo en torno a la propuesta de derogar el impuesto adicional al Fondo de Solidaridad. Consultado al respecto, Sánchez admitió que se trata de un tema complejo pero se mostró partidario de mantener ese aporte. "Me parece que los egresados tienen la corresponsabilidad de invertir para que otros puedan, luego, estudiar", afirmó.

Un contexto "jodido"

El legislador suscribió el señalamiento del Frente Amplio de que este mensaje presupuestal está lejos de aportar nuevos recursos para el acceso a los medicamentos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La oposición ha subrayado que el año pasado el dinero destinado a este fin fue 30% menos que en 2020. El resultado, según Sánchez, fue claro para muchos afiliados a esa institución, que deberán apartar un nuevo renglón "de los pocos mangos que tienen" para conseguirlos por su cuenta.

Sánchez considera que la Rendición de Cuentas consolida una política en la que los trabajadores se quedan sin recibir nada del crecimiento económico. Al contrario, remarcó, el 70% de los asalariados han perdido ingreso en lo que va de este gobierno, un fenómeno que ha tenido su correlato en jubilaciones y pensiones.

Todo esto, apuntó, en un contexto "bastante jodido", de crecimiento y desarrollo pero concentrado en pocas manos. El senador parafraseó al presidente Luis Lacalle Pou al señalar que, mientras los "malla oro" llevan concentrados US$ 4.800 millones en depósitos bancarios, "nuestros jubilados y pensionistas andan recorriendo las ferias para consegur morrón y papa a menos precio, para tratar de llegar a fin de mes".

Al cumplirse la mitad del período de gobierno, Sánchez se preguntó además "dónde están" todos los compromisos que la coalición asumió durante la campaña electoral. "No tenemos mejor seguridad, no tenemos mejor educación ni tampoco tenemos más vivienda", dijo. En ese marco, cuestionó que, pese a los anuncios y a la formación de varios fideicomisos, no se haya construido "ni un solo metro cuadrado" para erradicar los asentamientos irregulares, ni se haya comprado una sola hectárea de tierra para destinarla al Instituto Nacional de Colonización (INC).

"Desfinanciaron a Colonización para, supuestamente, construir políticas para erradicar asentamientos. Pero lo único que han hecho es cambiarle un nombre a un fideicomiso. De casas, nada", cuestionó.

Un artículo de la LUC

Sánchez apeló a la ley de Urgente Consideración (LUC) para poner un ejemplo sobre los incumplimientos del gobierno. Uno de los muchos documentos en su mesa de trabajo incluía un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) sobre la aplicación del artículo 105 de esa norma, aprobada a mediados de 2020 y ratificada en un referéndum en marzo de este año. Allí se establecía que el 2% de las vacantes anuales generadas en el Estado debían ser ocupadas por "víctimas de delitos violentos", que deberían reunir condiciones de idoneidad para ese cargo, previo llamado público.

Según advirtió el senador, no hubo ningún ingreso de este tipo en los 600 llamados que efectuaron los organismos públicos el año pasado. "No entró uno", apuntó. Sánchez cuestionó al "gobierno de las promesas" que "se golpeó el pecho" anunciando en su momento una solución para estas personas.

Cabalgata deportiva

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado acordó la semana pasada el régimen de trabajo que irá a desarrollar durante la discusión de la Rendición de Cuentas. Con la presencia el jueves del equipo económico, comenzará la "cabalgata deportiva Gilette", según ironizó el nacionalista Gustavo Penadés.

La intención del oficialismo es que la comisión esté en condiciones de comenzar a votar el articulado el martes 27 de setiembre, y hacer lo propio el lunes 3 de octubre en el Plenario, para que el proyecto quede aprobado el jueves 6, el mismo día en que vence el plazo constitucional.

Los legisladores acordaron recibir entre tanto a todas las delegaciones que lo soliciten, hasta el 30 de setiembre. Al respecto, Penadés propuso que aquellas entidades sociales que hayan sido escuchadas y contempladas en sus reclamos de subisidios o subvenciones en Diputados, no sean recibidas en el Senado.

El planteo generó la interrogante del frenteamplista Mario Bergara. ¿"Y si quieren más"?, preguntó. "Como decía mi abuelo, ante el defecto de pedir está la virtud de negar", respondió Penadés.