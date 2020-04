Alejandro Valenzuela, el motivador nato al que no lo detiene ni la cuarentena

El 12 de marzo, un día antes de que se confirmaran los primeros casos positivos de coronavirus en Uruguay, el preparador físico Alejandro Valenzuela, quien hasta principios de setiembre estuvo en el cuerpo técnico de Diego López en Peñarol y luego se fue con Gustavo Matosas a Alético San Luis de México, escribió en su cuenta de Twitter: "Cuidémonos, esta pandemia con efecto retardado es más que peligrosa por que podemos estar contagiando sin saber, con un saludo a la distancia el afecto igual llega a destino".

Y a partir del 19 de marzo, comenzó a homenajear a distintos exjugadores de los cuales tiene su camiseta de los clubes en los que jugó, para que sus seguidores pudieran dejar de lado el sedentarismo en plena cuarentena.

Esa jornada, en su primer tuit para mostrar qué ejercicios se podían comenzar a hacer, Valenzuela se lo dedicó a Diego López, su excompañero en el cuerpo técnico de Peñarol meses atrás, debido al duro golpe que le había dado la crisis sanitaria a Italia.

Allí se puso la camiseta número 6 que Diego López utilizó en Cagliari en donde es ídolo por haber jugado 12 años como futbolista y haber estado siete más como entrenador entre juveniles y la Primera división.

"Un día sin reírse, es un día perdido", dijo en esa jornada Valenzuela y mostró ejercicios para comenzar con la zona media del cuerpo debido a que dice que el cuerpo tiene "amnesia abdominal".

Buen jueves para todos, y un saludo en especial a todos los trabajadores de la salud, que están en 1 era línea de batalla, antes un rival más que peligroso, mucha energía y fuerza, que todos tienen también atrás una familia que depende de ellos pic.twitter.com/0v4CibTYZS — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) March 19, 2020

Un día después, se lo dedicó a Javier Ernesto Chevantón, quien fue entrevistado por Referí, debido al momento que atravesaba en Italia.

Con la camiseta que el futbolista utilizó en Monaco, dijo: "Hiciste 50 goles en 50 partidos, animal. Solo conmigo. Después hiciste muchos más", indicó.

Feliz viernes , el trabajo en equipo siempre hasta en sus hogares, una hoja si se levanta entre varios es más liviana, con @JChevanton y @AlbertoMarreroD pic.twitter.com/SE1AVBAEuk — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) March 20, 2020

A su vez, recordó a Darío Silva con la camiseta número 4 de Sevilla de España.

"Hoy recordamos a un felino del fútbol, un todopotencia. Darío Silva: la bestia", explicó Valenzuela.

Hoy la gimnasia es para los “JÓVENES GUERREROS DE 80 años” , homenaje a @dariosilva12 el felino del fútbol pic.twitter.com/LNFyEzu95h — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) March 25, 2020

El 26 de marzo, le tocó el turno a Antonio Pacheco, "un goleador en todas las divisionales", y lució la casaca de Albacete, uno de los clubes que el exfutbolista de Peñarol, quien el pasado sábado cumplió 44 años y fue recordado por el club, defendió en España.

Feliz jueves , ayudamos en casa y hacemos algo, con @Antonio8Pacheco pic.twitter.com/u4RdDWWP2S — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) March 26, 2020

No se olvidó de los trabajadores de la salud y entonces los homenajeó con la camiseta celeste de la selección uruguaya que dijo "es muy epecial para mí porque es del primer partido", en el que acompañó a Jorge Fossati en la selección nacional. El entrenador tuvo una extensa charla con Referí que fue reflejada este domingo.

"Es para los guerreros de la salud uruguaya: médicos, enfermeros, nurses, gente de limpieza. Todos son importantes, Ustedes aman lo que hacen, aman la medicina y aman a la humanidad. Entonces les agradezco. Le tenemos una gran confianza por lo que hacen. Dejan todo por Uruguay. Cuídense, son muy valiosos", explicó en el video.

Hoy sábado, homenaje a todos los Guerreros de la Salud , que están al frente de combate, inspiran esperanza, respeto y agradecimiento , los felicito por su gran labor pic.twitter.com/pa1FTJfR8X — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) March 28, 2020

También homenajeó a un futbolista con quien trabajó hasta hace seis meses en Peñarol: Fabricio "Tito" Formiliano. "El jugador ¿nace o se hace? El jugador profesional se hace. Tito "La Muralla" Formiliano es un jugador disciplinado, profesional, nunca se rinde, con una concentración mental única, valora el tiempo, no lo pierde, es más que responsable, constante, generoso, comprometido. Es de esos jugadores entrenables que todo entrenador quiere tener".

Feliz viernes , hoy abdominales con el gran profesional @titoformiliano pic.twitter.com/rIt0CohVr4 — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) April 3, 2020

Asimismo, le tocó el turno a Diego Godín, el capitán de la selección nacional, con la camiseta de Atlético de Madrid.

"Ya se veía en 2004 cuando debutó con la selección uruguaya (cuando él era preparador físico), el gran Faraón y capitán", expresó y comenzó a hacer una serie de ejercicios con bidones de agua.

Otro exfutbolista de la celeste con quien supo compartir vestuario fue Pablo García y a él lo homenajeó con la camiseta que utilizó en Real Madrid.

"En este Viernes Santo, quiero homenajear a un guerrero. Este se iba a la guerra. Yo le decía: 'Pablo, el fútbol es un juego" y él me contestaba, 'No, es una guerra deportiva, profesor'. Nunca pude convencerlo".

Allí trabajó con una mochila haciendo diferentes ejercicios.

Justamente el Canario García habló de su pasaje por Real Madrid.

Feliz Viernes Santos , hoy con Pablo García y su Mochila al hombro pic.twitter.com/1XZasHB9rJ — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) April 10, 2020

Este sábado pasado, homanejeó "a un leñador del fútbol, no un jugador del fútbol, un leñador del fútbol. Un día perdimos una final en Catar por penales luego de que nos empataran en el minuto 92. Se imaginan cómo fui a recibir esa medalla. El príncipe, ahora emir de Catar y antes de darme la medalla me dijo: '¿Así que el león no subestima? ¿Mata siempre con la misma fuerza? Yo me reía y él me dijo: 'Lugano me dice que usted está loco'. Pateaba tan fuerte que iban pelota y rival incluido".

Sábado de Leña , gimnasia recordando a @DiegoLugano pic.twitter.com/o52kQKOgbH — Alejandro Valenzuela (@pfvalenzuela) April 11, 2020

Así pasa los días Alejandro Valenzuela. Con algo de humor, con mucho ejercicio y enseñando desde su casa en plena cuarentena por el coronavirus y para que el sedentarismo quede a un lado.