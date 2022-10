Alfie sobre estancamiento de la pobreza: "No mejoró pese a transferencias; hemos pensado una explicación y no la tenemos"

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos (OPP), Isaac Alfie, analizó este jueves distintos indicadores de la economía uruguaya como la inflación, el empleo, la pobreza y la marcha de la economía. De acuerdo a los últimos datos del semestre enero-junio que divulgó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la pobreza se ubicó en 10,7%, con un incremento de medio punto porcentual (0,5%) en comparación con igual período del año pasado (10,2%). Eso significó que cada 1.000 personas hubo 107 que no superaron el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias que se consideran para la medición.

A su vez, la pobreza en los menores de 6 años trepó del 16,1% en enero-junio de 2021 a 22,5% en igual período de este año y alcanzó el mismo nivel del primer semestre de la pandemia (2020). A su vez, quedó 6 puntos por encima del nivel que se había registrado en igual período de 2019 (16,4%).

Entrevistado por Así nos va de radio Carve, Alfie declaró este jueves que desde el punto de vista técnico no se puede hablar de una caída o suba de la pobreza en términos generales en Uruguay porque las variaciones que hubo en los últimos semestres están dentro del margen de error (+/- 0,9%) y que deben esperar por más datos para ver si se consolida una tendencia clara.

De todas formas, el jerarca destacó que en el promedio de 2021 la pobreza en Uruguay bajó respecto a 2020, algo que no ocurrió en la gran mayoría de los países. El año pasado, el INE estimó una tasa del 10,6%, 1 punto menos. Ello implicó que unas 35 mil personas dejaran su condición de pobres bajo la metodología el ingreso.

Por otro lado, el director de la OPP recordó que la aceleración de la inflación a nivel global le está pegando a varios países en sus mediciones de pobreza. En ese sentido, citó el caso de España del primer semestre, donde la pobreza avanzó alrededor de 6 puntos porcentuales. "Esto fue por la aceleración de la inflación", dijo Alfie.

El economista recordó que el gobierno de Lacalle Pou tomó algunas medidas en materia de ingresos de los salarios públicos adelantando ajustes y sugiriendo lo mismo para las compensaciones del sector privados. Aflie consideró que ello debería repercutir en una recuperación del salario real en el segundo semestre ya que se proyecta un menor ritmo de aumento de precios para lo que resta del año en comparación al período enero-junio.

Inés Guimaraens

El director de la OPP indicó que si bien al cierre del primer semestre había 32 mil empleos más que los niveles prepandemia, "es cierto" que en los últimos meses se produjo cierto "estancamiento" en la generación de nuevo puestos de trabajo. Añadió que si la economía mantiene su senda de expansión, eso debería traccionar el empleo en los próximos meses.

Consultado sobre la tasa de pobreza infantil, el director de la OPP recordó que el gobierno ha hecho una "cantidad de transferencias monetarias y no monetarias" a esos sectores más vulnerables de la población.

"Lo que es cierto es que (la pobreza infantil) no mejoró en todo caso pese a las transferencias monetarias; no tengo una respuesta explicativa para eso. Hemos pensado y no la tenemos", dijo Alfie.

El director de la OPP consideró que quizás se deban "focalizar" más esas transferencias monetarias para familias o personas que realmente lo requieren. "Son temas que están a estudio del Mides, que es el que tiene a cargo esas políticas. Los recursos que se han puesto son bien importantes", aseguró.

Aflie recordó que la única manera de lograr una mejora "genuina" en los niveles de pobreza en el largo plazo es con más empleo.

La lectura sobre la inflación

En tanto, consultado sobre el último dato de IPC de setiembre, que llevó la inflación anualizada prácticamente al 10%, Alfie admitió que el dato mensual (0,84%) de setiembre fue "bastante sorpresivo" aunque indicó que más de la mitad se explicó por frutas y verduras. "Si llega a llover en un par de meses eso debería revertirse. "Más allá de eso, evidentemente estamos con una inflación alta", reconoció.

Como dato positivo, el jerarca destacó la moderación en la "inflación núcleo", que hoy se ubica más cerca del 9% que del 10%. "Seguimos recibiendo lo que está pasando en el mundo", indicó.

Por otro lado, el director de la OPP indicó que el Banco Central "está haciendo su trabajo dentro de los límites que tiene la economía uruguaya, que es un tomadora de precios. Los márgenes que tiene son acotados", alertó. Alfie consideró que la autoridad monetaria ha hecho bien su trabajo durante los últimos dos años y que eso fue lo que evitó que en Uruguay la inflación no registrara una "escalada mayor" como ocurrió en otros países.