Alfonso Lessa denunció que lo persiguieron en la carretera por una investigación periodística

El periodista Alfonso Lessa presentó una denuncia en el Ministerio del Interior tras haber sido perseguido por un auto en la carretera, hecho que ocurrió el 19 de agosto, cuando iba a publicar la semana siguiente un informe en su programa de canal 4 sobre el caso de Saúl Feldman, informó MVD Noticias y confirmó el periodista en declaraciones a Subrayado.

El periodista detalló que el 19 de agosto estaba yendo por la ruta interbalnearia hacia el este cuando al pasar el segundo peaje de Solís alrededor de la hora 22, un auto, que iba a gran velocidad, se le colocó al lado. Él se corrió para dejarlo pasar, pero el auto se le ubicó atrás y apagó las luces. Así recorrieron “varios kilómetros” a más de 145 kilómetros por hora, detalló el periodista. “Entramos en un estado muy complicado. Lo único que me interesaba era no perder el control del auto. A veces perdía la referencia de si iba atrás mío y cada tanto prendía las luces”, narró. Al llegar a una zona más iluminada, el periodista notó que el auto ya había dejado de seguirlo.

🔴INVESTIGACIÓN🔴 La Sociedad Interamericana de Prensa emitió una resolución en la que reclamó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía a investigar las amenazas contra el periodista Alfonso Lessa, informó @MVDNoticias — Eduardo Preve (@EPreve) November 3, 2022

Al día siguiente, el periodista hizo las denuncias en el Ministerio del Interior y fue contactado por la Secretaría de Inteligencia. Actualmente, según detalló el periodista, la investigación está paralizada porque los trabajadores de los peajes se negaron a dar las imágenes sobre los autos que pasaron ese día por ahí. El periodista comentó que no sabe si el auto lo venía siguiendo o si se sumó por una ruta lateral.

“Nos dejó un poco shockeados. Yo no lo puedo creer. Es un hecho perturbador. Fue como vivir una película de terror. Hoy no me gustaría manejar en una carretera de noche. Por unos días tomé resguardos —aseguró—. A mí me deja impactado hasta desde el punto de vista institucional e indignado porque no solo se puso en riesgo mi vida sino también la de mi esposa”.

Lessa estaba investigando el caso de Saúl Feldman, un hombre que murió en un tiroteo con la Policía en Shangrilá en octubre de 2009 y en cuya casa se encontraron más de 1.000 armas. Además, Lessa intentaba establecer una conexión entre ese hecho y el asesinato de Miriam Mazzeo, ocurrido ese mismo mes, a raíz de una explosión de bomba. En la casa de Feldman se había encontrado un croquis como para armar una bomba similar a la que la mató a ella. “Empecé a darme cuenta de que había incongruencias e información que no había sido tomado en cuenta”. Ese informe fue emitido la semana siguiente en el programa Otra mirada, que conduce por canal 4.

La denuncia de la SIP

La denuncia ya fue recibida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “De confirmarse esta denuncia, que entiendo está siendo investigada por la Justicia, sería un hecho de extrema gravedad y que podría afectar, en caso de no llegarse a la identificación y condena de los autores, podría ser mucho más grave de lo que hasta este momento tenemos en la denuncia”, dijo su presidente, Carlos Jornet, a MVD Noticias.

Además, el organismo emitió una resolución que afirma lo siguiente: “Considerando la denuncia presentada por el periodista Alfonso Lessa sobre amenazas recibidas e incluso un intento de provocar un accidente automovilístico como por lo menos un tipo de advertencia directa, no habitual en el país, considerando que el periodista presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior e informó a la Fiscalía General sobre los incidentes, la 78ª Asamblea General de la SIP resuelve: Solicitar al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General que agilicen las investigaciones correspondientes, y que provean todas las providencias necesarias para garantizar la seguridad del periodista”.