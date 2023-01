Alfredo Arias: "En los primeros minutos no dábamos pie en bola, pero no nos rendimos"

El entrenador de Peñarol Alfredo Arias destacó que sus jugadores no se rindieron tras el comienzo adverso ante Estudiantes al que terminó ganándole 3-2 en su primer compromiso al frente del club. Sin embargo, el DT reconoció que su equipo se vio superado futbolísticamente por su rival.

"No hubo un silbido, los hinchas empezaron a cantar más y los jugadores, que la mayoría son formados acá, saben lo que es eso, y lo único que ellos valoran es no rendirse. Y es un mensaje. Nosotros acá no nos podemos rendir. Nos puede ir mal, como hoy que nos superó el rival porque en los primeros minutos no dábamos pie en bola, pero no nos rendimos. Y esa va a ser la tónica del año. Aunque espero no estar perdiendo 2 a 0 y estar más tranquilo", dijo Arias en conferencia de prensa en el Campeón del Siglo.

"Llevamos nueve días de pretemporada y enfrentamos a un muy buen equipo, nos superó futbolísticamente en gran parte del partido. Tenemos que mejorar futbolísticamente en el juego, tenemos que no admitir los goles que admitimos tan fácil. Pero sí tenemos que mantener y redoblar el esfuerzo de cuando las cosas no salen, no rendirse. Y también jugar mejor. Por momentos lo logramos, fuimos a buscar el gol y lo logramos, tuvimos incluso dos chances más pero enfrentamos a un equipo que hoy jugó mejor que nosotros", admitió.

"Los cuatro jugadores que vinieron son importantes. Vienen para darle a estos muchachos jóvenes la tranquilidad de no tener que ser salvadores. Para el próximo partido le podemos dar minutos a algunos. Esto es una preparación que se ve cortada por las obligaciones de estos partidos. Los elegimos para que nos aporten jerarquía", expresó el DT.

Peñarol jugará el martes con San Lorenzo en un nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata. Las cuatro altas hasta el momento son Léo Coelho, Sebastián Rodríguez, Carlos Sánchez y Abel Hernández.

"Lo que se dio hoy, no se da siempre. Pero a este equipo, aunque sea un amistoso, toda mi vida lo vi pasar estas cosas, y ganando cosas más importantes. Ojalá que nuestros jugadores entiendan que va a tener esa ayuda extra para no rendirse. Le tenemos que agregar jugar mejor con la pelota y defender mejor", sostuvo el debutante entrenador.

Antes, en declaraciones a VTV, Arias dijo qué fue lo que más le gustó de su equipo: "De a momentos tuvimos algunos chispazos en ataque, las asociaciones a un toque. También se vio que las dos líneas de cuatro trabajaron muy bien. En el segundo tiempo trabajamos mejor. Ellos son un muy buen equipo, tienen cinco o seis semanas de trabajo. Tuvimos que reforzar un poquito atrás para ocupar los cinco carriles porque nunca llegábamos al último, nos quedaba muy ancha la cancha, pero en el segundo tiempo lo controlamos bien".