ALUR logró cerrar un millonario contrato de exportación de biodiésel a Europa

Luego de un arduo proceso de negociación con distintos agentes del mercado internacional, en las últimas horas Alcoholes del Uruguay (ALUR) logró atar un importante negocio de exportación por 4 mil toneladas de biodiésel de aceite de canola con destino a la Unión Europea, por un valor que ronda los US$ 5 millones, informó a El Observador el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.

Tras un proceso licitatorio y posteriores negociaciones comerciales, para obtener de todos los oferentes un mejor precio, ALUR aceptó la mejor oferta, hecha por Trafigura PTE. El lote tiene la certificación ambiental alemana ISCC y la condición de venta es prepago. El biodiésel uruguayo irá para un país escandinavo previo pasaje por el puerto de Ámsterdam. En esos mercados se da especial valor a la contribución que los productos de ALUR hacen a la reducción de la huella de carbono global, entre otras cualidades, como ser su adecuación a bajas temperaturas.

Ese volumen representa alrededor del 10% de la producción anual de ALUR. En el llamado se convocó a 120 empresas internacionales, pero apenas 4 elevaron una oferta concreta, una fuera de plazo. Como de las tres restante ninguna llegaba al precio que pretendía ALUR, luego se abrió un proceso de negociación que terminó con la venta al trader internacional Trafigura, explicó Stipanicic. Esa renegociación permitió obtener una mejora de unos US$ 100 por tonelada.

El fin de la mezcla en Uruguay

La última Rendición de Cuentas derogó la obligación de Ancap de mezclar biodiésel desde el 1° de enero pasado en un 5% con el gasoil. Ese mezcla le implicaba a Ancap un sobrecosto de $ 1,5 por cada litro de gasoil que vendía al público. El ente petrolero optó por aplicar un proceso de transición mientras buscaba opciones comerciales para colocar esa producción y por eso este año solo accedería a mezclar un máximo de 2,5% de biodiésel por cada litro de gasoil en caso que ALUR no tenga dónde vender ese biocombustible. Según informó Stipancic, hoy no se está mezclando biodiésel con gasoil en Uruguay. Ancap le pagaba hasta el año pasado algo más de US$ 2.000 por m3 al biodiésel que le entregaba ALUR.

El presidente de Ancap destacó la "importancia" de este negocio "para hacerse conocer" en el mundo y también para "abrir futuras ventas por volúmenes mayores dentro de un para de meses". Como era un primer negocio, ALUR salió con un "volumen reducido" para el común del mercado internacional, pero la idea es elevar una oferta de entre 6 mil o 8 mil toneladas en un potencial nuevo negocio de exportación en un par de meses. Además, las autoridades también esperan que esto aliente el interés de operadores privados que quieran algún tipo de asociación con ALUR para realizar "alianzas de más largo plazo" que permitan absorber toda la producción anual o incluso aumentarla.

Este negocio le permite a ALUR poder mantener su negocio de producción de biodiésel y no llegar a la decisión extrema de bajar la cortina a esa unidad, como en su momento llegó a tener ANCAP en el menú de opciones. De todas formas, Stipanicic indicó que con este negocio de exportación, ALUR solo cubre los costos variables de la producción de biodiésel y no la totalidad del proceso, ya que no alcanza para cubrir los costos fijos y el contrato de molienda (take or pay) que la subsidiaria del ente tiene con Cousa.

El contrato de molienda que ALUR tiene con la aceitera Cousa está vigente hasta 2029, y debe notificar tres años antes (2026) que no lo seguiría utilizando. Ese contrato take or pay (hay que pagar aunque no se use la molienda ) establece el pago de casi US$ 10 millones por la molienda de 170 mil toneladas (base soja) a Cousa. En un régimen normal, la producción de ALUR alcanza un volumen que está entre las 150 mil y 155 mil toneladas, pero está habilitada la posibilidad de llegar a moler 260 mil toneladas anuales pagando un adicional variable en caso que surjan nuevos destinos para la exportación de biodiésel.