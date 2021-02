Álvaro García: “Ojalá podamos faenar en el país todo lo que producimos”

¿Qué espera para la venta inicial del año que hará Plaza Rural?



En los últimos días se han ido nivelando las aguas a nivel país y para esta venta tenemos una expectativa de ganado y hacienda muy firme, con mucha demanda y precios al alza. Tendremos una oferta de más de 20.000 vacunos, que para Plaza Rural es un récord en febrero, porque el año pasado vendimos 12.400. Además tenemos 3.000 lanares en las distintas categorías, con haciendas de destaque.

¿Aumentan la expectativas tras las precipitaciones?



Sí, sin dudas. El mercado había resentido sus valores, básicamente por la falta de agua y de pasturas. La regularización lenta de las aguas nos ha cambiado un poco el ánimo a todos. Sin duda los verdeos respondieron, las praderas se movieron, los ganados empezaron a hacer kilos y la verdad es que después de pasar un diciembre y un enero bastante preocupantes, hoy miramos con alegría la evolución de los ganados y de las comidas.

¿Qué le dejó en el final de 2020 los negocios realizados?



Diciembre y enero nos dejaron la lengua de bufanda, porque nos tuvimos que estirar. Por la falta de agua se veían los pastos todos los días ir para atrás y las haciendas sintiendo el rigor de la falta de agua y los calores. Dentro de un año atípico, el 2020 fue un año corto para unas cosas y un poco largo para otras. Esperamos que el 2021 nos trate mejor.



¿Y qué se puede esperar de los valores en las ventas de este año?



Hoy hay un mercado firme y con precios estables y al alza en todas las categorías. La demanda, mientras hubo seca, nunca se cortó, y ahora que ha llovido prácticamente en todo el país la demanda sin duda va a aumentar y eso se va a ver en el mercado.

¿Cómo están los mercados de reposición y del ganado gordo?



El mercado de reposición lo veo con precios de referencia. Hoy hay que manejar US$ 3,20 por kilo en el novillo y de ahí para arriba, US$ 3 por la vaca y US$ 3,10 por la vaquillona, con una demanda sostenida. En los precios, respecto a la región, quedamos abajo. Hoy Brasil está más caro que nosotros y Argentina también y hay perspectivas de que la tendencia sea de firmeza. Por otro lado, en la reposición, ni hablar: el agua agranda los campos y ahora hay que ponerle ganado adentro, no hay otra vuelta.

¿Cómo observa al sector de los agronegocios?



Lo veo con cierta alegría. Estas aguas fueron buenas, tanto en la parte agrícola como en la lechera y en la ganadera, pero básicamente en la agrícola, en la que empiezan a verse las chauchas de la soja y los distintos granos. Estas aguas son bien recibidas. Por otro lado, en los campos se han estado haciendo algunos negocios. No tienen la dinámica de los negocios que pensábamos, pero se ve que hay interés en invertir nuevamente en tierras. Y los negocios de hacienda están muy ágiles y muy firmes.

¿Qué opina sobre la exportación de ganado en pie?



Actualmente se están exportando a China terneros enteros y vaquillonas a un precio bastante importante. En un negocio de un puzzle de escritorios se vendieron 16.000 vaquillonas y creemos que este va a ser un año con un mercado sostenido, dado las alzas de precios en Brasil que están esperando las compañías que operan acá. Hoy los ganados están más caros en la región y sin duda van a apuntar a Uruguay. Las vaquillonas están cumpliendo cuarentena para salir en 10 o 15 días los dos barcos. Hay una cuarentena cerrada la semana pasada y la otra en la anterior, así que pienso que en la última semana de febrero se estarán yendo esos barcos.

¿Cómo ve el relacionamiento entre ganaderos e industriales?



Soy bastante hincha de la cadena cárnica y creo que siempre falta algún detalle en algún eslabón, pero creo que en un momento se va a terminar de concretar una buena cadena cárnica. Uruguay tiene una capacidad y una industria de mucho nivel de exportación. Ojalá podamos faenar en el país todo lo que producimos y evitar la exportación en pie, pero evidentemente lo que se va es lo que no se puede matar.

¿Qué balance puede realizar de la gestión del gobierno?



Siempre es más fácil hablar que hacer y en ese sentido le voy a dar la derecha al presidente que tenemos. Ha hecho más de lo que ha hablado y ha manejado una situación muy especial, que por supuesto es especial, tanto para Uruguay como para el mundo entero. Sin duda al sector primario lo han ido contemplando y ayudando en la medida en que el país puede, y eso es muy positivo.

¿Qué le gustaría que aprobara el gobierno en favor del sector productivo?



El gobierno ha dado señales en el momento crítico de la seca, con la asistencia a los productores, algo puntual de un fenómeno climático. La suba de combustibles, que no se reflejó en el gasoil, sí es una ayuda directa, porque ese costo es muy importante en toda la labor tierra. Sin duda el gobierno apunta a la producción agropecuaria y a multiplicarla. Las tasas de intereses de desarrollo han bajado a nivel bancario, que es un tema no menor y creo que de a poquito el gobierno va a ir cumpliendo pasos que anunció en campaña, lo que estuvo un poco alterado por el covid. Le tengo mucha confianza al plan de gobierno.

¿Novedades en Plaza Rural?



A partir del primer remate vamos a mostrar algunas novedades. Siempre estamos inventando algo para mejorar, porque acá sin dudas hay que reinventarse para seguir creciendo y produciendo.