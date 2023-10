Álvaro Gutiérrez respira tras el triunfo de Nacional: "Acá estás a cuatro partidos de que te echen"

Nacional derrotó este jueves a Racing 2 a 1 en la reanudación del Torneo Clausura tras el parate de casi un mes por el paro decretado por la Mutual. Con el triunfo, el tricolor quedó a tres puntos de Peñarol en la Tabla Anual y dejó atrás una racha de cinco empates consecutivos. El entrenador Álvaro Gutiérrez logró puntos que son oxígeno porque su continuidad estaba cuestionada.

Gutiérrez fue consultado al respecto en la conferencia de prensa post partido y declaró: "No escucho nada, me imagino que se debe haber hablado toda la semana, pero sé dónde estoy parado. No es la primera vez que asumo en Nacional y en condiciones no muy buenas y sé que la espalda se termina. Acá estás a cuatro partidos de que te echen porque la gente hace mucha presión y el entrenador es el eslabón más fino de la cadena y el cambio más natural. No estaba pensando en eso sino que pensaba en dar lo mejor de mí, si las cosas después salen, como me han salido varias veces, mejor, y sino la seguiremos peleando".

"Sabíamos lo importante de esta victoria porque no habíamos podido empezar con los resultados que hubiéramos querido. Los últimos dos no los merecimos empatar, teníamos que tener cuatro puntos, pero el fútbol es así. A veces no salen las cosas, por mala suerte, jugadas desafortunadas o por malas definiciones. Era importante, los jugadores eran conscientes de eso y lo demostraron en la cancha. Hasta que no marcamos el primer gol, no nos tranquilizamos mucho", declaró el entrenador.

"Después vino la jugada del penal que... Bueno, es penal, por supuesto que me lo han dicho, pero no deja de ser una injusticia porque era una pelota que no tenía grandes pretensiones y fue como un balde de agua fría. Pero tuvimos la capacidad de seguir buscando nuestro camino, en lo que hablamos durante la semana, de no pensar en la posición de la tabla porque eso nos sobrepresiona por ser un cuadro grande. Los partidos hay que trabajarlos, duran 90 minutos, hay que tener actitud y nosotros, por capacidad, más tarde o más temprano, íbamos a meter algún gol. Creo que fue así. Buscamos sin desesperarnos, en varias jugadas llevamos la pelota de un lado al otro porque no encontrábamos el camino hasta que apareció y nos dio un poco más de tranquilidad", analizó Gutiérrez.

El rendimiento de Nacional volvió a ser opaco, deslucido. Al equipo le costó generar juego y solo un par de pelotas filtradas de Diego Zabala al Colo Ramírez le permitieron generar acciones de gol resueltas por Federico Martínez en rebotes, ante una pasmosa pasividad de la defensa de Racing (no así del golero Luis Mejía).

Como declaró el mismo Gutiérrez, el triunfo se cosechó por algún destello individual. Porque la idea del juego y la propuesta colectiva sigue brillando por su ausencia.

El DT había probado en los amistosos un sistema de 4-3-3 generalmente con el paraguayo Antonio Galeano como titular en el extremo. Sin embargo, volvió a apelar al 4-2-3-1 y a Fede Martínez como extremo, quien le respondió con goles de oportunista.

"Aprovechamos todo el período del paro para probar diferentes cosas. En algunos partidos quedé contento, en otros no tanto. Con un 4-3-3 ganábamos en agresividad pero estábamos un poco desordenados. No teníamos mucha creación, por eso volví a dos volantes, con uno mixto (Francisco Ginella), otro de marca que juega bien (Yonathan Rodríguez) y un engache típico que es Diego Zabala y (Gonzalo) Castro que me da calidad y pierna zurda, no tanto velocidad, pero cuando agarra la pelota nos da cosas importantes. Y a Martínez lo habíamos visto muy bien, con tres goles en dos amistosos, le dimos la oportunidad y por suerte respondió", declaró el DT.

"En la situación en que estábamos, tuvimos la cabeza tranquila para seguir así en momentos adversos. Recuperamos jugadores como Ginella o Yonathan, tuvimos el debut de Franco Romero, la recuperación de Fede en el gol. A nivel grupal tuvimos mucho la pelota, por momentos fuimos eficaces, por otros no tanto", agregó.

Por último, consultado cuándo volverán los jugadores que están en sanidad, dijo: "El que está más cerca es José Alberti. Renzo Sánchez y Gonzalo Carneiro están haciendo pelota pero aún sin oposición y no los queremos apurar".