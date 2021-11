Álvaro Lapido: “Tenemos una Conaprole muy sana, pero dueños con dificultades”

Se postula para presidir Conaprole, ¿cómo está hoy a la cooperativa?

Conaprole tiene cosas que están muy bien y otras para mejorar. Todos en nuestras empresas tenemos cosas para hacer, y lo mismo pasa en la industria. A nosotros (los integrantes de la lista de la denominada Opción 2021) nos da la impresión de que hay cambios que son inevitables y que Conaprole no está haciendo.

¿Qué tipo de cambios?

Uno tiene que ver con las relaciones laborales, la famosa conflictividad, la rigidez laboral. Se invierte mucho en diversos rubros, de desarrollo industrial, de marketing y en lo comercial, pero no se encara la mejora de la productividad y la mano de obra.



El mundo ha cambiado enormemente y a veces en Uruguay no nos damos cuenta que quienes compiten con nosotros están mejorando, bajando costos y automatizando. La rigidez laboral es muy grande y debemos trabajar con el sindicato de Conaprole. No se puede seguir con una plantilla rígida, cuando cada vez hay más sistemas que se hacen de forma automática. Encontramos muchas dificultades para lograr acuerdos por productividad y para bajar la plantilla.

¿Cómo se bajaría la plantilla?

No hablo de despedir gente, sino de que cuando se jubila gente se pueda ir disminuyendo la plantilla, porque hace más de 20 años que es igual y Conaprole ha invertido fuertemente en automatización y tecnología para bajar eso. Esos cambios son difíciles, pero hay que encararlos, aunque hay un estado como de que no se puede.

Cuando estuve en el Inale (presidió el Instituto Nacional de la Leche) miraba el Ffsdal (Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera), que tenía una tasa de interés compleja e injusta con muchos tamberos, y decía ‘cambiemos esto’ y me decían, ‘no se puede, dejalo quieto’. Convencido de que había que hacer esos cambios hablé con uno y con otro, me peleé con uno y con otro y al final conseguí a la persona con la capacidad de hacerlo, tuve el apoyo del Poder Ejecutivo y se hizo realidad. Todos los cambios tienen resistencia, pero Opción 2021 formó un bloque de gente para convencer a los productores de que el 10 de diciembre hay que dar ese paso, porque si no cambiamos vamos a desaparecer.

¿Qué otras propuestas tiene?

Lo primero es mejorar el vínculo con el sindicato de trabajadores y que esto derrame sobre los productores. La gran mayoría de los trabajadores tienen enorme entusiasmo y sentimiento de pertenencia y ahí hay mucho para hacer.

En Prolesa, nuestro almacén de insumos, hay cosas para mejorar. Es común encontrar productores que dicen ‘consigo mejores precios afuera’, y eso no puede ser. Prolesa compra por más de US$ 100 millones y debería tener los mejores precios de plaza. Los productores somos inspectores, vemos cómo es la distribución, si se hace bien o mal y vemos que en el mercado interno hay mucho para mejorar. Y cuando salimos al mundo vemos que hay mejoras para hacer en acceso a mercados y rebajas de aranceles.

¿Cómo ve el tema precio?

Hoy tenemos buenos precios en el mercado internacional, el tema es que no duran para siempre. De alguna forma en estos últimos 10 años han desaparecido más de 500 tambos de Conaprole. Uno dice ‘bueno, ahora estamos con buen clima y precios a favor, pero... ¿hemos hecho los cambios que tenemos que hacer para cuando vengan los momentos adversos?’. Yo creo que no.

¿Y qué dice de los crecientes niveles de remisión y cierre de tambos que se dan a la vez?

Si sacamos a Olam, que acaba de cerrar, y Estancias del Lago, dos grupos internacionales, la remisión de leche viene bajando, cayó un 12%. Estamos yendo hacia una lechería más concentrada, de tamberos más grandes.

La fortaleza de Conaprole está en más de 1.000 familias de productores chicos y medianos. A veces me pregunto qué ha hecho esta directiva en 10 años para que no desaparecieran productores. Hay que trabajar de forma conjunta con el gobierno. ¿Le interesa al gobierno que esos productores sigan siendo parte de la producción? El gobierno entiende que sí, por eso hay que buscar políticas de apoyo. Con la actual dirección se caen los tambos y se van familias y ahí hay una necesidad, una deuda.

¿Qué hay que hacer para que los pequeños tamberos se queden en el campo?

El pequeño productor tiene dificultades de asesoramiento técnico, algo que tenemos que acercarle. La productividad de los tambos tiene que ser mayor y a veces el pequeño productor no accede a eso, porque no puede pagar un técnico o no puede hacer inversiones en tecnología para aumentar la dotación, tener más pradera, más vacas, agrandar su sala de ordeñe o tanque de frío. Hay muchos productores que siendo chicos son exitosos, pero tenemos que darle una mano a la gente y hay muchas herramientas para hacerlo.

El gobierno tiene interés y Conaprole tiene que apoyarse en eso. La cooperativa no puede tomar esa carga como propia, porque es un tema social.

Creo que la actual dirección tiene que preguntarse por qué existe un movimiento como este, con una cantidad de gente que se moviliza por una opción diferente. Lo que está bien hay que dejarlo bien, pero hay mucha cosa para hacer. Veo que tenemos una Conaprole muy sana, pero por otro lado dueños con dificultades, que se están cayendo. La empresa tiene buenos ratios y bajo nivel de endeudamiento, acá hay algo que no sirve.

Yo quiero una Conaprole que sea eficiente, pero no quiero solamente el esfuerzo y sacrificio de los tamberos, quiero el esfuerzo de la empresa. Conaprole es una herramienta para los tamberos, no puede ser que tengamos una empresa reluciente y por otro lado un grupo de productores que se están cayendo día a día. Hay que buscar un equilibrio en eso.

Nosotros tenemos capacidad, grupo, gente que ha estado en Conaprole y la inquietud de lograr esos cambios, de salir del estado de confort que tiene la actual dirección hace años. Queremos desafiar como una opción sana, que viene con ideas y propuestas, con un plan para mejoras. Y tenemos mucha confianza en que lo podemos hacer.