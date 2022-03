Álvaro Núñez: “Cada vez hay más respeto por el uso de las semillas de calidad”

El Inase cumple 25 años en 2022, ¿qué cambios ha visto en el instituto?

Una de las cosas que más generó el instituto es la profesionalización del sector. Porque uno puede implementar leyes, normas y estándares, pero todo lleva un proceso de maduración, que creo que es lo que ha ido generándose a nivel nacional.

Hoy se puede decir que el sistema de producción de semillas en Uruguay es un sistema maduro, con actores participativos muy responsables y una muy buena integración de todas las partes. Creo que gran parte de eso lo generó la ley, porque puso en el instituto una forma de gobierno (la junta directiva) que está integrada por productores de semillas, comerciantes, usuarios y un representante del Poder Ejecutivo.

¿Cómo cambiaron las semillas en estos 25 años?

Los sectores productivos han tenido una maduración, inclusive, a pesar de que a veces es más difícil llegar a algunos niveles de productores, se ha hecho un trabajo muy importante y hay una concientización sobre el uso de las semillas de calidad. Creo que los usuarios lo van valorando y cada vez hay más respeto por el uso de las semillas de calidad.

La genómica es una tecnología que se está desarrollando para implementar en semillas.

¿Por qué es importante llevar un control de las semillas?

Todos los procesos productivos arrancan en la semilla. Poder tener semillas de calidad física (que cuando plantes esa semilla nazca y que sea lo que queres plantar), y calidad genética (con todas las mejoras que se hacen a nivel de cultivos), permite generar avances.

Si se mira la evolución de los rendimientos, aparte de lo que es el manejo, fertilización, herbicidas y técnicas, también está el avance genético en los materiales y la respuesta a ese avance, que ha sido importante. ¿Qué le da el Inase a la genética? Le da un marco que permite que tanto empresas nacionales como extranjeras inviertan en genética y sepan que sus materiales estarán protegidos. El marco que hay hoy le permite a las empresas invertir en Uruguay y asegurarse que todos esos derechos que tienen generen valor y una retribución económica. Por otro lado, el productor se ve beneficiado, porque todo redunda en mejoras que se traducen en mejor producción, más rindes y soluciones a problemas sanitarios.

¿Por qué es importante invertir en una buena semilla?

Si vas a usar todo un paquete tecnológico de muy buen nivel pero la semilla no está a la altura o te genera mayores gastos de resiembra, o problemas que no podes solucionar después de que ya sembraste, no es positivo. Tener un sistema que garantiza lo que estás sembrando te da facilidad.

¿Qué oportunidades hay para innovar en este sector?

Creo que hay muchas, sobre todo porque van apareciendo nuevas tecnologías, lo que implica que haya que ir actualizándose y generando innovación. Hay todo un mundo a explorar en la edición genómica. La edición genómica, en cierta medida, es que en los genes uno puede prender o apagar determinados genes que dan una característica u otra, y eso permite tener una forma de desarrollo genético que antes no se tenía. Creo que va a permitir tener avances mucho más rápidos y más efectivos.

¿Ya se utiliza esa tecnología?

Sí, ya se está desarrollando. En Estados Unidos ya está muy avanzado.

¿Cómo es el vínculo del Inase con los productores?

Poder llegar a los productores es algo bastante complejo. Ha sido un esfuerzo constante y dentro de los desafíos que tenemos para este año es llegar más directamente a ellos. Para eso vamos a usar mucho a las gremiales.

¿Los productores uruguayos se animan a los cambios?

Todo depende de qué sector. Hay sectores que han sido tradicionalmente muy conservadores, sobre todo la ganadería y la ganadería más extensiva, sin embargo en el área agrícola y ganadera intensiva se da otra cosa, y ni hablar en el sector lechero que constantemente está innovando.

Se ha avanzado en la calidad de las semillas.

¿Qué importancia le otorga al asesoramiento técnico?

Es muy importante y hubo un cambio muy grande. Hoy los agrónomos tienen una inserción laboral mucho mejor que hace 25 años.

El agrónomo ha generado respeto y se ha ganado un lugar en las empresas agropecuarias. Antes las palabras “agrónomo” o “inversión” eran como un peligro o un riesgo y hoy el sistema cambió, como la valorización de los productos, y el uso de tecnologías y asesoramiento son muy bien vistos.

Nuñez preside el Inase desde 2020.