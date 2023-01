Álvaro Rodríguez, la joya de Real Madrid en el Centenario: el debut celeste y lo que dijo ante el gran requerimiento de los medios

Álvaro Rodríguez fue la gran atracción este jueves por la mañana en el Estadio Centenario, en el amistoso que la selección sub 20 jugó ante Colón de Santa Fe en el cierre de su preparación para el Sudamericano sub 20.

Si bien el equipo de Marcelo Broli cuenta con varias figuras, no es cosa de todos los días ver a un jugador de Real Madrid, promesa de los merengues que acaba de debutar en el primer equipo, y uruguayo, jugando en el principal escenario del país y por primera vez. Por eso, se llevó los aplausos de las 400 personas en la Tribuna América.

El delantero de 18 años, zurdo y de 1,93 metros de altura, tuvo la opción de jugar por España, el país donde nació y de su madre, y para el que jugó selecciones juveniles, y Uruguay, el país de su padre, Daniel “Coquito” Rodríguez, exjugador de Peñarol y la selección.

Foto: Leonardo Carreño.

Álvaro Rodríguez en el Centenario

Con total libertad, según dijo, eligió por la celeste.

“Yo me siento… Tengo el corazón que me late por Uruguay y no tuve dudas”, dijo, entrecortado y con su acento español, al hablar de su elección, luego del partido.

Debut en el Centenario de Álvaro Rodríguez

Con la 9 en la espalda, “el Toro”, como lo llaman en España encabezó el ataque celeste, pero no tuvo mucha participación porque no le llegaron muchas pelotas. No tuvo ninguna ocasión en el área, ya sea para rematar o para cabecear aprovechando sus 1,93 metros de altura.

El capitán Fabricio Díaz le dejó un tiro libre al borde del área y el zurdo, con un perfil ideal, intentó por abajo, pero el tiro pegó en la barrera.

Foto: Leonardo Carreño.

Álvaro Rodríguez y Renzo Sánchez en uno de los festejos de Uruguay

En el segundo tiempo hizo una buena proyección desde tres cuartos de cancha esquivando rivales, llegó al área y remató, pero lo trabó un marcador. Fue aplaudido por esa acción.

Se lo vio muy bien pivoteando y tocando de primera a sus compañeros.

En el minuto 61 fue sustituido y recibió más aplausos de los hinchas, a los que lo saludó agradeciendo el gesto.

El sueño del Centenario y los múltiples pedidos de la prensa

Debido a la cantidad de solicitudes de entrevistas a Álvaro Rodríguez, el equipo de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) montó este jueves una zona mixta en el Centenario, algo poco habitual en un amistoso de una selección sub 20.

Para eso se preparó la zona de acceso a los vestuarios de la Platea América y se dispuso dos espacios: uno para TV con sus cámaras, y otros para radio y prensa escrita.

Por esa zona pasó primero el entrenador Marcelo Broli y luego el delantero de Real Madrid y otros jugadores.

@Uruguay

Álvaro y su llegada al Complejo de la AUF

El atacante merengue se asomó tímidamente por la puerta de salida del sector de los vestuarios y se paró primero para las cámaras, saludando a todos. Luego, lo hizo con los otros medios.

“Estoy muy feliz y a seguir cumpliendo sueños y logros”, señaló. “Me recibieron muy bien todos y estoy muy contento de estar acá”.

El atacante también destacó que cumplió un “sueño” al jugar por primera vez en el Centenario.

“Mi viejo ya me había hablado muchas veces de lo que era jugar en este Estadio. Y ahora voy a ver si se puede dar de jugar con más gente”, agregó, con la ilusión de jugar en la selección mayor algún partido de Eliminatoria con las tribunas llenas.

Álvaro también contó que su padre no incidió en su decisión de elegir la selección uruguaya en lugar de la española.

“Mi papá nunca me obligó a hacer nada, fui yo el que tomó la decisión. Tuve la libertad para elegir. Mi padre y mi madre, mi familia, nunca me obligó a decidir nada y estoy acá porque yo quiero”, aclaró.

Real Madrid

Con los merengues practicó por Champions

La elección celeste también implica su deseo de jugar algún día en la selección mayor. “Obviamente es el reto que tengo y el sueño que tengo”, dijo. “Voy día a día, primero hay que jugar el Sudamericano y clasificar al Mundial, y si podemos ganarlo. Después se irán dando las oportunidades”, agregó.

Con respecto al recibimiento del plantel y sus primeros días en el Complejo de la AUF, dijo que tuvo varias bromas de sus compañeros. “Ya sabemos cómo es la gente de acá. Muchas bromas, pero me recibieron muy bien”, dijo, sonriente.

Lo que le dijo Valverde, Benzema y Ancelotti

Además de la emoción de jugar en la sub 20 de Uruguay por primera vez, Álvaro tuvo días atrás, el 3 de enero, su debut con Real Madrid por Copa del Rey, por lo que su 2023 comenzó vibrando fuerte.

Con Valverde, el otro uruguayo en Real Madrid

Sobre su experiencia en los merengues, señaló: “La verdad que estar en el primer equipo del Madrid es algo que nunca te puedes imaginar, porque soñás desde chico jugar en el primer equipo de Real Madrid y después, cuando lo haces, no sabes lo que es”.

En el plantel blanco compartió momentos con Federico Valverde, el uruguayo que hoy es figura y que le dio su opinión sobre su elección por Uruguay.

“Fede me dijo que tomaba la decisión correcta y me apoyó”, señaló.

Con respecto al francés Karim Benzema, principal delantero de Real Madrid, señaló que no ha tenido mucho diálogo, aunque charló algunas veces. “Con Benzema no suelo hablar porque hay algunos jugadores que se les da más espacio. Pero cuando tenemos la oportunidad de hablar, muy bien”, dijo.

AFP

En su debut en la Primera de Real Madrid

Por último, contó lo que le dijo el entrenador del equipo, el italiano Carlo Ancelotti, cuando le comentó que iba a jugar el Sudamericano con Uruguay. “Hablé con Ancelotti, me preguntó si iba a ir con la selección nacional, le dije que sí y me dijo: ‘ah bueno, dale’”.

Tras atender a los medios, el juvenil se despidió. De bermudas, remera y mochila, se fue caminando por el túnel de la Platea América, tras cumplir su sueño de jugar por primera vez en el Estadio Centenario, el primero de los muchos que tiene por delante con la celeste.