Amoza, dirigente de Nacional: "Por suerte trajimos a Noguera que es más que Léo Coelho"

El dirigente de Nacional, Gustavo Amoza, criticó las estadísticas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) porque según su opinión, el árbitro del partido entre Peñarol y Defensor Sporting, Andrés Matonte, le dio un gol a Matías Arezo cuando en realidad, la pelota había pegado en el palo y rebotado en el arquero violeta, Nicolás Rossi, y se metió en el arco.

"En cualquier lugar del mundo menos en el fútbol uruguayo, ese era un gol en contra. Pero se lo dieron a Arezo y ahora comparte la punta de la lista de goleadores del Torneo Apertura con el Colo Juan Ignacio Ramírez de Nacional, que tendría que estar solo en ese lugar de la tabla", dijo Amoza este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Además, sostuvo: "Me recalenté cuando el Colo (Ramírez) no pateó el penal contra La Luz, porque podía haber sacado diferencias para quedar solo en la punta de la tabla de máximos goleadores".

Sobre la salida de Léo Coelho de Nacional a Peñarol, también habló.

"No me dolió, me sorprendió por las fotos que había subido él con su hijo con la camiseta de Nacional. Conocí a la persona. No me gustó el manejo porque veníamos hablando y él pedía y pedía y nosotros cumplíamos lo que pedía. Por suerte trajimos a (Fabián) Noguera y es más que Coelho", indicó.

A su vez, dijo: "Tengo muchas expectativas en el Colo Ramírez. No tuvo suerte por distintas causas. El año pasado vino Suárez y jugó poco, este año tuvo alguna lesión, pero es un gran jugador".

Respecto al arbitraje indicó que "es un tema muy delicado. Hubo errores para todos lados y por momentos el estar manijeando y estar llorando y llorando y llorando, ha llvado a que a Peñarol le pitaran muchos penales. Sí es verdad que fueron, pero hay mucha presión que se le mete a los árbitros. El otro día, cuando empatamos con Defensor y Peñarol fue campeón, los mensajes de mis amigos de Peñarol eran de que no habían cobrado un penal para Defensor. Yo les contestaba: '¡Pero salieron campeones, muchachos! ¿Qué esperan?". Peñarol fue un justo campeón. Ganó por cinco puntos, pero igual me escribían por ese penal que para mí no fue, ya lo explicó el árbitro".

Respecto a lo que fue su suspensión por parte del Tribunal de Ética de la AUF debido a escribir un tuit, lo comparó con la situación actual del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

"A mí el Tribunal de Ética no me dejó ir durante todo febrero a la cancha por escribir en contra del precio de las entradas. Al lado de lo que se escriben en los estados de Whatsapp (del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio), lo mío es de carmelita descalza. A él no lo suspendieron para ir a la cancha".