Ana Durán: 30 años compartiendo los consejos de la abuela, ahora también los sábados

En la mesa de Ana Durán (77) siempre hay un plato servido para quien pueda llegar de imprevisto. Es una “casa de puertas abiertas” donde siempre hay una receta casera, de esas que podrían estar en el hogar de cualquier uruguayo y que tienen el sabor de la cocina de la abuela. Así es también su nuevo programa, Los secretos de Ana Durán, una invitación a conocer las claves de una cocina tan deliciosa como sencilla y los secretos de la mujer que ha quitado más manchas en la televisión uruguaya.

Calcula que empezó en la televisión hace 30 años, lo estima como lo hacen las abuelas, en relación a la edad de sus nietas. Ellas todavía no habían nacido cuando empezó a estar en la pantalla, así que sí: 30 años. Y en tres décadas las cosas cambian.

Candelaria Paulo

Los secretos de Ana Durán se emite los sábados por la pantalla de Canal 10

"Yo vengo de una generación donde nos preparaban para casarnos", recuerda Durán, y explica que ese era el criterio y la educación que les daban a las mujeres jóvenes. Estudió economía doméstica y tomó cursos en Europa: "Me fui preparando en algo que siempre me entusiasmó, siempre me pareció divertido solucionar un tema en mi casa, solucionar una mancha, preparar un rico plato y ver qué puedo hacer con tres ingredientes. Siempre me gustó".

Hace treinta años no limpiaba pantallas de celulares ni computadoras, las telas eran diferentes y los productos que había en el mercado también. Hoy podés ir a su supermercado y elegir el frasquito que promete sacar esa mancha difícil y ella lo reconoce: "hay productos espectaculares, lo acepto y me parece maravilloso, pero tenés que tener el tiempo para ir a buscarlo, el dinero para comprarlo. A veces con limón, sal, vinagre y bicarbonato, que son cosas que tenés en tu casa, tenés una solución".

Ahora las mujeres no son las únicas que se encargan del cuidado del hogar, las tareas ya no tienen géneros asignados. Confiesa que el ritmo de vida es otro y que hay una generación de hombres y mujeres "audaces" que considera "héroes y heroínas". Aboga por que todos conozcan las virtudes de sus "dos amores" —el vinagre y el bicarbonato de sodio— y desea compartir lo que aprendió durante su juventud y los 57 años que lleva formando una familia con "el negro", como llama a su marido Mario Durán.

Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una constante: prendés la tele y ahí está ella para compartir sus secretos.

Los secretos de Ana Durán

Este mes estrenó su nuevo programa. Además de mantener su participación en La Mañana en Casa, el matutino de canal 10, ahora tiene su propio programa: Los secretos de Ana Durán, que se emite los sábados a las 13:00 por la misma pantalla.

"Este programa nuevo fue una sorpresa, junto con alegría, bendición y agradecimiento", cuenta Durán que fue lo que sintió cuando le comunicaron que tendría treinta minutos todos los sábados para conducir un programa de cocina. "De la cocina mía, que es la cocina de la abuela, la que abrís la heladera, mirás lo que hay adentro y ves qué podés hacer, la cocina en la que tenés $400 en el bolsillo para alimentar a tu familia", comenta, y luego agrega: "No es una cocina gourmet, pero está hecha con tanto cariño, amor y ganas de ayudar que sale una cocina linda, y sé que la gente la aprovecha".

Durante media hora, Ana Durán siente que abre las puertas de su casa y que recibe a la gente que quiera entrar a través de la pantalla. Junto con los televidentes también llega una invitada o invitado que acompaña a la cocinera y empresaria para darle un toque lúdico a la cocina. Las primeras en visitarla fueron las actrices y humoristas Manuela Da Silveira y Florencia Infante.

Candelaria Paulo

Florencia Infante fue una de las invitadas del nuevo programa

En ese sentido, el próximo sábado se podrá ver a Emilia Díaz siguiendo las indicaciones de la cocinera desde su hogar, ya que se encuentra en aislamiento preventivo.

"El amor que uno siente por la familia es el condimento para que ese plato que preparaste sea lo más rico posible, eso es lo que yo trato de transmitir en este programa"

Tres décadas en la televisión: una tabla de salvación.

"La televisión para mi ha sido muy importante. Me ha ayudado a seguir adelante, siempre lo tome como algo con mucha responsabilidad y muchas ganas", comenta Durán, y explica que nunca lo tomó como una oportunidad de "lucimiento personal" sino como una plataforma para transmitir su conocimiento. Se siente feliz cuando logra solucionar los problemas que le presenta la gente: "la televisión para mí es el medio más fácil de llegarle a muchas personas. Lo he tomado siempre de esa manera, para poder dar lo que necesita alguien puntualmente".

"Del otro lado hay una cantidad de ente que sabés que está confiando en ti, esa es una gran responsabilidad. Si sos transparente con la gente no creo que te vaya mal"

Durán se define como una persona "muy simple" y considera que es uno de los aspectos que le ha permitido mantenerse en la pantalla durante tantos años. "Me gustan las cosas simples y soy muy sincera y muy respetuosa de la gente. Creo que ahí está esa parte de credibilidad de la gente hacia mí después de tantos años. Compartís con el publico tu vida".

La cocinera perdió una de sus hijas hace tres años y ahora asegura que "el trabajo, la familia y la fe" es lo que le permitió seguir adelante. A los tres días le estaba pidiendo a su productora, María Estela Moreno, que la dejara volver a la televisión. "La televisión fue una tabla de salvación", dice.

"Me levante y le dije al negro: 'nosotros, los abuelos, salimos a trabajar hoy'"

"A nuestra familia el trabajo nos dio la oportunidad de seguir adelante. Por eso a la televisión la quiero muchísimo y la respeto".

"Me paso la vida limpiando"

Cuando Ana Durán va al supermercado siempre termina limpiando manchas. "Yo vivo limpiando, no paro de limpiar", comenta entre risas del otro lado del teléfono. "Se me prenden del carrito del supermercado y empieza la letanía de las pesadillas. Es muy gracioso porque la gente piensa que la mancha de ella es lo más importante del mundo en ese momento. O lo solucionás, o no te suelta el carro".

Experta en economía y cuidado del hogar, se ha convertido en una persona de referencia para muchos uruguayos. Una de sus especialidades es, justamente, la limpieza y puntualmente las manchas o "pesadillas" como a ella le gusta llamarlas. ¿Por qué? Porque las considera un desafío y eso es lo que más la entusiasma. Generalmente gana.

"¿Cuánta gente de 77 años tiene tantas ganas de seguir trabajando como yo?", pregunta Ana Durán y deja salir una risa contagiosa. En la televisión, mediante sus libros o en su restorán, Clementina, lo que más disfruta es darle una solución a quienes llegan con un problema. Como si tocaran la puerta de su propia casa.

Los consejos del otoño



Ana explica que con el cambio de temporada los desafíos más grandes están en el cambio de guardarropa. " Tenés que guardar la ropa de verano que yo siempre digo que hay que guardarla limpia y no planchada, porque si no aparecen después manchas amarillitas, y sacar lo de lana que supuestamente lo tenías en buenas condiciones. No siempre sucede", comenta. Este es el momento para poner todo a punto.

Después hay muchas recetas de a abuela, como el jarabe de cebolla para cuando empezás con la tos", sostiene y acota: "Soy una abuela tratando de solucionar temas que se van presentando, eso es lo mio y trato de hacerlo lo mejor que puedo".