Ansiosos y en compañía: así pasan la cuarentena los uruguayos varados en el exterior

Ana Oneto viajó a Buenos Aires junto a su marido. Llegaron el 10 de marzo y el 19 tenían pasajes de regreso por barco.

Esa noche, 404 pasajeros del buque Juan Patricio de Buquebús fueron puestos en cuarentena al llegar al puerto de Buenos Aires, porque un joven argentino había manifestado a bordo los síntomas del coronavirus Covid-19. A raíz de esa situación, la empresa canceló los viajes hasta que las fronteras de Uruguay y Argentina vuelvan a abrirse.

Oneto no pudo regresar a Uruguay. Como ella, varíos uruguayos quedaron varados en el exterior a raíz de la pandemia del coronavirus, que provocó el cierre de fronteras, cuarentena obligatoria y toque de queda en varios países.

Aunque la Cancillería de Uruguay está ejecutando la Operación Todos en Casa para que los uruguayos puedan retornar, haciendo gestiones diplomáticas y con aerolíneas para habilitar los viajes, algunos uruguayos todavía esperan por su pasaje de regreso.

"Acá estamos, tratando de salir", dice Oneto desde la casa de una amiga en Buenos Aires, donde se hospeda junto a su marido. La pareja había alquilado en Airbnb pero tuvieron que dejarlo cuando se suspendió el regreso. Oneto, que es argentina, escribió en un grupo de WhatsApp de ex compañeros del colegio y su amiga respondió ofreciéndole su casa.

Vajó para cobrar la jubilación, como cada tres meses, ya que hace 29 años vive en Uruguay, su marido es uruguayo al igual que sus hijos.

Luego del primer intento para regresar, viajaron en el auto de Oneto -matrícula argentina- hasta Gualeguaychú para intentar cruzar la frontera terrestre con Fray Bentos. "Con Migraciones no había problema pero Aduanas no me dejaba pasar el auto, tenía que dejarlo del lado argentino", explicó.

Otra vez, de regreso a Buenos Aires, empezó a preocuparse. Oneto tiene 65 años y su marido 71. Es hipertensa y ya no tenía medicación, porque su viaje estaba previsto que durara nueve días, y lleva casi tres semanas. Solo sale de la casa para hacer alguna compra, ya que en Argentina se decretó la cuarentena total y se puede salir a la calle únicamente para lo indispensable.

"Si vas a hacer compras y te para la policía, tenes que mostrar el ticket del supermercado", mencionó como ejemplo de la situación que se vive en el país vecino.

Desde la casa de su amiga intentó contactarse con el Consulado de Uruguay en Buenos Aires. En el teléfono no respondían y los emails le rebotaban. Otra vez, decidió armar otra estrategia.

"El plan es ir con mi auto argentino hasta Gualegaychú y dejarlo en un garage. En la Aduana me dijeron que un remise me cruza". Hace algunas semanas, una uruguaya se trasladó de esta forma y ese antecedente le da esperanzas de poder lograrlo.

Continuar trabajando

Gerardo Maronna llegó a Caracas, Venezuela, a fines de febrero y debía regresar el 29 de marzo. La fecha tentativa de regreso es el próximo 23 de abril, pero dependerá de cómo evolucione la pandemia. El 15 de marzo, el gobierno de Venezuela cortó los vuelos con Panamá, donde haría la conexión para Montevideo.

Para Maronna, son "gajes del oficio". Es periodista y viajó al país caribeño para hacerse cargo de la jefatura de la redacción local de la agencia AFP. Cuando regresara a Uruguay, tenía pensado tomarse tres semanas de vacaciones, pero su suerte es otra y en lugar de eso, sigue trabajando a distancia.

"Mi situación no es dramática, simplemente tengo la incertidumbre de cuándo vuelvo, además te obliga a cosas distintas". El periodista está en un apart hotel, y sale a la calle a realizar compras para abastecerse de alimentos a un supermercado cerca de la casa, momento en que aprovecha a mirar la ciudad.

"Es interesante ver cómo están organizados. No te dejan entrar si no llevas barbijos ni guantes", relata, pero en la calle "bajó mucho el movimiento".

Maronna está en contacto con el consulado uruguayo en Caracas, ciudad en la que otros diez uruguayos están varados. "Se están haciendo gestiones para instrumentar algún vuelo para que podamos volver antes", afirmó.

Insiste en que "lo que mata es la incertidumbre", más allá de que las condiciones no son como las de otros uruguayos que estuvieron varados en aeropuertos durante varios días. "Capaz que para la fecha prevista para liberar los vuelos, la cosa se disparó y tienen que extremar las medidas y postergar los vuelos", dijo.

La cuarentera en Venezuela no es obligatoria y se denomina "solidaria", pero en definitiva el metro está bloqueado, instan a no ir a trabajar, hay militares y policías exhortando a no andar por la calle sin tapabocas ni protección y se vigilan los comercios que la gente cumpla con las medidas sanitarias.

La vida en Venezuela no es fácil desde hace mucho tiempo, a raíz de la crisis política y económica por la que atraviesa el país. Maronna teme por lo que pueda pasar luego de la pandemia. "El sistema de salud pública tiene muchos problemas, de agua, electricidad, de suministros médicos. Venezuela es un caso muy preocupante para la región, ojalá no les venga una oleada porque es terrible", señaló.

Solución entre varios

Gonzalo Castro viajó a Asunción en Paraguay para buscar un terreno en el que pueda construirse una casa y, en un futuro, irse a vivir ahí.

El pasado 20 de marzo debía regresar. Este miércoles, luego de gestiones de la Cancillería uruguaya y el consulado en Paraguay, lograron que cerca de 20 uruguayos viajaran en la aerolínea Amaszonas hacia Montevideo. En ese avión se trasladaría a 70 paraguayos de regreso a Asunción.

El aeropuerto Silvio Pettiross estaba desierto, ya que el único vuelo que iba a despegar era el de Amaszonas. Cuando estaban por abordar, fueron informados que Paraguay cerró fronteras y no permitía que nadie ingresara al territorio, ni siquiera los propios paraguayos, por lo que el avión de Amaszonas no podría hacer su plan de vuelo: Asunción - Montevideo - Asunción.

"Fue una fustración, volver a lo mismo no es changa", cuenta Castro, que se está hospedando en una pieza, y sus vecinos son quienes se encargan de salir y abastecerlo de alimentos.

Siete uruguayos del grupo lograron conectarse gracias a la gestión del consulado y acordaron alquilar un avión para viajar hasta Montevideo, luego de la propuesta que uno de ellos realizó al grupo. El costo del alquiler es de US$ 7.000. "Estamos esperando los permisos, podemos viajar en cualquier momento", señaló

El joven de 19 años está tranquilo y recomienda que otros en su situación intenten mantenerse así. "Hay que pensar que hay gente enferma y está pasando por un momento muchísimo peor", comentó.

Trece uruguayos en el mar

Los pasajeros del crucero Celebrity debían descender el 14 de marzo en Chile y no fueron autorizados debido a la emergencia sanitaria por coronavirus. El exsubsecretario del Ministerio del Interior, Benjamín Liberoff, se encuentra allí junto a otros 12 uruguayos que abordaron el 3 de marzo.

Son 2.800 pasajeros, 1300 tripulantes y ninguno tiene síntomas de coronavirus, pero cuando llegaron a la costa de Chile, no permitieron que los extranjeros descendieran. "Nos dijeron que los pasajeros seguiremos hasta San Diego, llegando el 30 de marzo. Los latinoamericanos no podemos bajar y deberemos descender en Puerto Vallarta el próximo 3 de abril", dijo Liberoff en diálogo con En Perspectiva.

Los uruguayos se mantienen en contacto con el consulado en México, e incluso tienen un grupo de WhatsApp con el cónsul para estar al tanto de los pasos a seguir una vez que lleguen a la ciudad.

Liberoff dijo que el crucero "es una burbuja", ya que al no estar en contacto con la enfermedad, la mayoría de las actividades se realizan con normalidad. "La vida en el crucero es tradicional, con mucha higiene pero hay funciones de teatro, piscina, diferentes actividades. Es una experiencia muy particular", relató.

Los uruguayos que se encuentren varados en el exterior pueden rellenar un formulario del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser contactados.