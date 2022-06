Ante falta de interesados que cumplan requisitos, gobierno busca alternativas para hotel 5 estrellas en Rocha

El gobierno rechazó al último interesado en pie para la construcción de un hotel cinco estrellas con casino en las costas de Rocha, tras una reunión entre el presidente, Luis Lacalle Pou, el ministro interino de Turismo, Remo Monzeglio, el de Transporte, José Luis Falero, y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, informó Montevideo Portal y confirmó Monzeglio a El Observador.

Las autoridades fijaron un plazo de 90 días para realizar un nuevo llamado o estudiar propuestas directas, dijo Monzeglio. El piso que se tratará será el de un hotel de cuatro estrellas "y algo más", con posibles prestaciones de mayor nivel o con nuevas propuestas turísticas, declaró a El Observador Umpiérrez.

Las tres ofertas que recibió el gobierno fueron analizadas por una comisión evaluadora conformada por autoridades del Ministerio de Turismo, de Economía y la Intendencia de Rocha. Según el intendente de Rocha, se rechazó primero a dos empresas porque "no llenaban los requisitos" pedidos por la administración, y la que siguió con el proceso "no tenía sustentabilidad financiera".

"Podríamos haber hecho la sencilla y adjudicar", indicó Umpiérrez, quien cree que ese camino podría llevar a lo que pasó en 2005, cuando se brindó una concesión para construir un hotel de cinco estrellas con casino entre los balnearios de La Coronilla y La Esmeralda a la empresa Lanetur S.A., y luego "no se hizo absolutamente nada", criticó Monzeglio. El actual gobierno derogó el permiso a Lanetur para abrir el nuevo llamado por el hotel.

El ministro interino –Tabaré Viera se encuentra en el exterior– no ve la falta de ofertas suficientes como un fracaso del proyecto, sino que entiende que "ahora el panorama se amplía más".

Para la opción de un hotel de cuatro estrellas con características superiores, o una idea hotelera distinta que se presente y llene el ojo de las autoridades, Monzeglio aseguró que hay dos caminos: realizar una licitación a la que "se podría presentar cualquier empresa", o que una empresa presente un proyecto que implique la "compra de terrenos públicos" para construir allí el hotel.

Umpiérrez no descartó la posibilidad de una licitación público privada, pero aclaró que "esto es como el gol de Perú, hasta que la pelota no entra toda no lo podés gritar". El intendente hizo referencia a la polémica jugada en el partido entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias rumbo a Catar, en la que Perú casi logra el empate por una pelota que no entró por unos pocos centímetros.

Tanto el intendente como Monzeglio aseguraron que hubo "muchas" empresas interesadas en la propuesta del hotel, pero no se ajustaban a las necesidades del gobierno. Ambos creen que con esta flexibilización de las pretensiones se pueden presentar más interesados. "Es la posibilidad que tienen, solas o fusionándose", remarcó Umpiérrez.

El próximo miércoles se reunirán el intendente de Rocha, Monzeglio y Falero para tratar los pasos a seguir en la búsqueda de la construcción del hotel. La presencia de Falero corresponde a que el Ministerio de Transporte (MTOP) tiene tierras en Rocha que pueden resultar de interés para el proyecto.