Antía le respondió a Salinas sobre tolerancia cero: "Que vaya a San Jacinto o a La Charqueada a ver si hay Uber"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, le respondió al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a propósito del debate sobre la tolerancia cero de alcohol a la hora de manejar. "Yo le voy a decir a Salinas que vaya a ver a San Jacinto si hay Uber o a La Charqueada si hay Uber", dijo este viernes en Informativo Sarandí (radio Sarandí).

El ministro había señalado un "error conceptual" en las declaraciones de Antía contra la tolerancia cero. Salinas además señaló "alternativas" a manejar para una persona que tomó alcohol: "conductor designado, taxi, Uber, vans, bus".

Antía apuntó a uno de los factores que a su criterio deben tenerse en cuenta en este debate: la falta de transporte en el interior, especialmente a algunas horas de la madrugada. "Hay Uber en Montevideo. En Maldonado casi no hay Uber. En Colonia no hay Uber. En San José no hay Uber. En Paysandú habrá alguno", alegó.

El intendente dijo que "no se puede pensar con cabeza de Montevideo" respecto a lo que pasa en todo el país. "En los momentos más difíciles los Uber son más caros o directamente "no hay". Además, según Antía, cuando termina un evento, por ejemplo, a las 4:00 no hay transporte colectivo. “Los muchachos en barra caminando por la avenida", indicó.

También se refirió a la respuesta que le dedicó la fundación Gonzalo Rodríguez en defensa de la "tolerancia cero".

Para el intendente a lo expresado por la ONG no tenía "datos técnicos nacionales". "Acá falta información", aseguró. "No es esa la información que se desprende los accidentes a nivel nacional", continuó respecto a la respuesta de la fundación.

"En Maldonado el verdadero impacto para la disminución de accidentes fue invertir en infraestructura. Cuando empezamos a poner controles de velocidad y advertirle a la gente hemos logrado una mejora increíble en el tránsito", dijo este viernes.

Según Antía es un tema "políticamente incorrecto". "Nadie se la quiere jugar. Yo no pretendo cambiar lo que hay, pero quiero decir que no estoy de acuerdo. Tengo la libertad de decirlo", declaró.