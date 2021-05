APU sugiere que Canal 10 despidió a un periodista por presiones del gobierno y la empresa lo niega

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa dos organizaciones vinculadas al ejercicio del periodismo en Uruguay se refirieron al despido del coordinador general de los informativos de Canal 10, Eduardo Preve, por presuntas presiones del gobierno y el diputado oficialista Ope Pasquet (Partido Colorado) reclamó que, de no ser cierto, el gobierno aclare el episodio.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) mencionó el caso en la edición anual del informe Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas publicado este lunes mientras que la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado sobre el tema. Al mismo tiempo, Canal 10 rechazó en un comunicado las afirmaciones de APU por "falsas e infundadas".

“El caso más preocupante de los últimos días es la desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve. Más allá de los motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación”, dice el informe que también menciona otros casos en que dirigentes oficialistas, como la senadora Graciela Bianchi (Partido Nacional), cuestionaron en redes sociales el trabajo de distintos periodistas.

Según Cainfo, el caso de Preve no es el único que manejan pero “sería” el primero en este período de gobierno en el que “la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista”. El informe agrega que “son varios los derechos afectados” por este episodio no solo “para el trabajador, sino también para el colectivo de periodistas” ya que “este tipo de situaciones afecta el ejercicio profesional” y puede derivar en “autocensura” por miedo a posibles consecuencias.

Cainfo es una asociación civil sin fines de lucro que desarrolla acciones en Uruguay desde hace 10 años por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social, según dice en su sitio web. Esta organización fue fundada por quien luego fue el relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y hoy director político en la Intendencia de Canelones, Edison Lanza. Actualmente es presidida por el periodista Fabián Werner.

Leonardo Carreño

El diputado Ope Pasquet pidió explicaciones al gobierno

El sindicato de periodistas, por su parte, emitió un comunicado en el que expresa su “sorpresa” por la “intempestiva e injustificada desvinculación” de Preve tras más de 16 años en el cargo. La decisión, según el comunicado, le fue transmitida al periodista el viernes 23 de abril y la justificación de la empresa fue el “desgaste de la relación”.

“Así quedó estampado en el acuerdo de partes que el colega Preve firmó con la empresa, en el que además se establece una cláusula de confidencialidad que obliga a ambas partes a no hacer referencia alguna a esta situación”, dice el comunicado de APU difundido este lunes.

El sindicato, además, asegura que “jerarcas gubernamentales de primera línea se han comunicado en varias oportunidades con autoridades de Canal 10 para expresar su malestar por la cobertura de la pandemia y por el cuestionario de algunas entrevistas”.

El Observador intentó comunicarse tanto con Preve como con el presidente de Canal 10, Martín Villar, pero el primero no contestó mensajes ni llamadas mientras que el segundo prefirió no hacer comentarios sobre el tema y remitió al comunicado emitido por la empresa. "Canal 10 rechaza enfáticamente por falsas e infundadas las afirmaciones que realiza la Asociación de la Prensa Uruguaya en su comunicado", dice el texto y agrega que la desvinculación de Preve "no tiene componentes políticos, ni aspectos morales y éticos de índole alguno".

Para la empresa es "torpe e infame" hacer correr rumores por redes sociales y es "injusto" con el equipo de Subrayado. "Es injusto con el periodista involucrado y con el gobierno que se pretende involucrar", dice el comunicado y asegura que "gobiernos de todos los partidos han sido respetuosos con el trabajo del canal y este no es una excepción".

Piden explicaciones

Los rumores acerca de este episodio circulan desde hace varios días en redes sociales y, hasta ahora, el único integrante del oficialismo que recogió el guante fue el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet.

“Uruguay no merece que el Día de la Libertad de Prensa transcurra entre rumores acerca de las razones del despido de Eduardo Preve de Canal 10. Circulan versiones encontradas. Agradeceríamos a los protagonistas la aclaración del asunto, en pro de la salud democrática del país”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para Pasquet “no está bien que esto quede así” con una “nube flotando que dice que el gobierno está amenazando periodistas”. “No tiene goyete que el Día de la Libertad de Prensa se deje esta nube flotando”, dijo en diálogo con El Observador.

Para el diputado colorado los “amenazados tienen que salir a aclarar” y “si no es cierto, el gobierno también tiene que aclarar”.