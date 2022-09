Arbeleche destaca aumento de US$ 1.500 millones para áreas prioritarias hasta 2024

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó los casi US$ 1.500 millones que invertirá, de aquí hasta el último año de este período, para permitir el incremento de recursos en áreas "estratégicas" para el Poder Ejecutivo. Así lo remarcó esa secretaría este jueves en el marco de la exposición que la ministra Azucena Arbeleche hizo ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, al comenzar a discutirse el proyecto de Rendición de Cuentas.

Un informe del equipo económico al que accedió El Observador aseguró que el mensaje presupuestal incrementa en US$ 650 millones los fondos que se destinará a sectores considerados prioritarios para 2023 y 2024. A esto la cartera le agrega los aumentos por US$ 830 millones dispuestos para este año.

“Se trata de una Rendición de Cuentas muy auspiciosa, por el volumen de los recursos asignados y por el destino que tendrán”, se señala en el informe, que destaca a seguridad, salud, educación, infraestructura e innovación como las áreas más beneficiadas. También, se agrega, porque se cumple el compromiso de recuperar e incrementar el salario real de los trabajos públicos para los próximos años.

“Todo esto se realiza sin aumentar impuestos, algo que ha sido una definición de este gobierno incluso durante los momentos más complejos de la pandemia”, se asegura. “El aumento del gasto previsto en esta Rendición de Cuentas, que será volcado a la sociedad, proviene del crecimiento económico reciente, además de generar puestos de trabajo que permiten contar con más recursos para el Estado”.

Los ejemplos del MEF incluyen los US$ 212 millones que irán para el incremento de los salarios estatales de aquí a 2024, o los US$ 202 millones que serán destinados a Salud durante el mismo período.

El informe oficial agrega que a Educación irán en ese lapso US$ 130 millones suplementarios, junto a US$ 97 millones en infraestructura, US$ 86 millones a Seguridad, US$ 62 millones a Vivienda, US$ 28 millones a innovación y US$ 131 millones a “otros”.

Además, para atender las consecuencias de la pandemia y el incremento de precios derivado de la stiuación internacional este año, el ministerio afirma haber desembolsado US$ 537 millones.

“Por lo tanto, los recursos asignados para atender necesidades, recuperar salarios e incrementar el presupuesto previsto para áreas estratégicas son US$ 1.486 millones entre 2022 y 2024”, concluyó el ministerio.