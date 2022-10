Arbeleche: votación de Rendición de Cuentas es un "hito" y recursos para atacar la pobreza "van a estar"

La ministra de Economía y Finanzas (MEF) Azucena Arbeleche se hizo presente este martes en el Parlamento en la sesión de Diputados que dio sanción definitiva al proyecto de Ley de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo para transmitir su apoyo a la coalición de gobierno.

Arbeleche dijo que estaba "muy satisfecha" por la votación de la ley por parte del gobierno de la coalición, además del PERI, que lidera el diputado César Vega.

"Venimos a acompañar porque nos parecía sumamente importante transmitir el apoyo a la bancada de la coalición que votó la Rendición de Cuentas", destacó la ministra, quien agregó que se trata de un "hito" y un "muy buen mojón" en el camino trazado por el gobierno. "Son muchos recursos adicionales que el gobierno agrega al Presupuesto Nacional votado el primer año de gobierno", recordó.

La titular del MEF precisó que esos recursos incrementales del gasto público "no se tiran sin pensar adónde van" y que esos fondos se destinarán a áreas que se han considerado "las más importantes" como la seguridad, educación, infraestructura, las políticas sociales y la recuperación del salario real de los trabajadores públicos.

"No estamos enamorados de números. Lo que miramos son las personas y buscamos el bienestar de los uruguayos", afirmó Arbeleche.

La ministra dijo que dentro de los pendientes en una mirada de más largo plazo está la reforma del sistema previsional, cuyo proyecto de ley está previsto se firmado por el Consejo de Ministros este jueves para que luego sea tratado por el Parlamento.

Los datos de pobreza

Consultada por los últimos datos de pobreza del primer semestre de 2022, la ministra de Economía consideró que es "muy difícil" sacar una conclusión a partir de datos semestrales porque tienen un margen de "error importante".

La tasa total de pobreza aumentó en el primer semestre del año, según el INE. De acuerdo al informe oficial, la pobreza se estimó en 10,7%, con un incremento de medio punto porcentual (unas 17 mil personas más) en comparación con igual período del año pasado (10,2%). Eso significó que cada 1.000 personas hubo 107 que no superaron el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias que se consideran para la medición.

En el promedio del año pasado (2021), la pobreza se había estimado en 10,6% y se había reducido en 1 punto respecto a 2020 (11,6%). Ello implicó que unas 35 mil personas dejaran su condición de pobres bajo la metodología el ingreso.

Arbeleche consideró que lo importante para atacar ese problema es tener "un buen diagnóstico" para el diseño de las políticas públicas. Anunció que los próximos días se conocerán datos del INE referidos a la seguridad alimentaria.

La titular del MEF indicó que hay que trabajar en apoyos para revertir los números actuales y también en lo estructural a través de las políticas que lleva adelante el Mides. "Desde el equipo económico van a estar esos recursos", aseguró. Arbeleche indicó que el gobierno trabaja para crear más empleo y así sacar a más personas de la pobreza.

El director de la OPP, Isaac Alfie, había declarado a radio Carve que desde el punto de vista técnico no se puede hablar de una caída o suba de la pobreza en términos generales en Uruguay porque las variaciones que hubo en los últimos semestres están dentro del margen de error (+/- 0,9%) y que deben esperar por más datos para ver si se consolida una tendencia clara.

Consultado sobre la tasa de pobreza infantil, el director de la OPP recordó que el gobierno ha hecho una "cantidad de transferencias monetarias y no monetarias" a esos sectores más vulnerables de la población. "Lo que es cierto es que (la pobreza infantil) no mejoró en todo caso pese a las transferencias monetarias; no tengo una respuesta explicativa para eso. Hemos pensado y no la tenemos", dijo Alfie.

El director de la OPP consideró que quizás se deban "focalizar" más esas transferencias monetarias para familias o personas que realmente lo requieren. "Son temas que están a estudio del Mides, que es el que tiene a cargo esas políticas. Los recursos que se han puesto son bien importantes", aseguró.

E el dato del primer semestre —que divulgó el INE— mostró que la pobreza en los menores de 6 años trepó del 16,1% en enero-junio de 2021 a 22,5% en igual período de este año y alcanzó el mismo nivel del primer semestre de la pandemia (2020). A su vez, quedó 6 puntos por encima del nivel que se había registrado en igual período de 2019 (16,4%).