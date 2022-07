Argentina sale a la pesca de dólares y va por los billetes verdes de los uruguayos

Otro intento para que los dólares transiten por el mercado formal. En esa búsqueda, Argentina estableció esta semana un nuevo tipo de cambio diferencial. Ahora se apunta a la moneda estadounidense que los extranjeros ingresan al país y, para captar esos fondos, el Banco Central (BCRA) diseñó el dólar turista.

Según una estimación de las autoridades argentinas, en el primer semestre del año los turistas ingresaron al país US$ 1.400 millones y de esa cifra solamente el 16% pasó por el mercado formal de cambios. Por ese motivo, es que el BCRA dispuso la medida para intentar tomar una buena parte de esas divisas.

Una resolución de la autoridad monetaria divulgada el jueves pasado estableció que los turistas no residentes podrán vender divisas al valor de referencia del dólar en el mercado financiero por un monto máximo de US$ 5 mil al mes, en entidades reguladas por el Banco Central y autorizadas a operar en el mercado de cambios.

Ese dólar turista tiene como referencia la cotización del dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos). A esa divisa se accede mediante un bono argentino de los que cotizan en pesos o en dólares. Ese bono se adquiere en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares. Este viernes, el dólar MEP operó durante la tarde a 315,50 pesos argentinos. El blue, en tanto, se ofrecía a 337 pesos argentinos, con una brecha de 160% respecto al oficial, que se vendía a 136 pesos.

La disposición del Banco Central también establece que las entidades deberán identificar al turista no residente mediante documento de identidad válido. También deberán requerir una declaración jurada de la persona no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días no haya realizado operaciones que superen el equivalente a US$ 5 mil en el conjunto de todas las entidades.

LUIS ROBAYO / AFP

Dólares

Explicó que el banco o la casa de cambio deberán concretar las operaciones con títulos valores hasta dos días hábiles de ser encomendada por el turista no residente. En el último punto, expuso que por cada operación que la entidad efectúe utilizando el mecanismo de dólar turista, tendrá que confeccionar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente.

La principal duda que surge con esta medida es cómo tomará el turista la serie de requisitos que se solicita para cambiar moneda estadounidense y que los dólares puedan pasar por el sistema formal. Otra interrogante es qué pasa si el turista cambia más dólares de lo que necesita y se queda con un excedente de pesos. En este caso, no está claro si puede utilizar el mismo mecanismo para volver a hacerse de dólares.

Una “perla más” o “manotón de ahogado”

El decano de la UCU Business School y socio de Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, dijo a El Observador que dentro de “la creatividad normativa argentina el dólar turista es una perla más”.

Expuso que cualquier tipo de desdoblamiento del tipo de cambio es un artificio y sumó que esta modalidad tiene pocos fundamentos técnicos. “Los agentes responden a incentivos y hoy esos incentivos en toda la economía argentina están direccionados hacia la informalidad”, aseguró.

Para Soto, la nueva modalidad de cambio implica que el turista tenga que presentar una serie de documentación que el mercado paralelo no exige. “El turista puede vender los dólares que ingresa al país en el mercado paralelo a mejor cotización y sin tanta regulación”, indicó. Por tanto, según su visión, la medida no frena ni desalienta los incentivos que ofrece el mercado del blue y puede llegar a ser neutralizada en el mediano plazo.

“La medida es como una proyección de desesperación y no se observa que en el mediano plazo tenga un efecto sobre la gestión de divisas en Argentina”, consideró el experto.

Otro aspecto negativo que marcó es que el dólar turista ni siquiera ofrece el beneficio económico de una mejor cotización respecto al paralelo. “En el diseño de incentivos para buscar respuestas, está medida no está bien direccionada”, apuntó.

El director de economía de Equipos, Alejandro Cavallo, tuvo una opinión similar. Consideró que la medida parece más “un parche o un manotón de ahogado”, que una herramienta efectiva para elevar las reservas de dólares. “En este caso particular quizás algún turista tenga la disposición de hacerlo. Pero hacer trámites o declaraciones juradas se toman como costos de transacción y es más fácil y más práctico ir al mercado paralelo”, señaló. Para Cavallo el paso del tiempo jugó a favor del blue. “Hace años estaba más controlado, más perseguido, había controles con policías. Ahora ya es algo normal de la actividad”, recordó.

Por último consideró que Argentina debería ir al fondo del tema. “El tipo de cambio es un precio, no puede tener ocho o 10 valores distintos. A la corta o a la larga van a tener que unificar el tipo de cambio. Con un plan consistente. Pero en este momento no están dadas las condiciones”, concluyó.

Otras medidas del BCRA para frenar la suba

El Banco Central (BCRA) también fijó otras medidas para contener la suba de la divisa estadounidense. Dispuso que las personas físicas o jurídicas que acceden al mercado oficial de cambios tendrán un nuevo límite para la tenencia de Certificados de Depósitos Argentinos (Cedear). El nuevo tope fijado por la autoridad monetaria es que las empresas que ingresan al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) no podrán tener cartera Cedear por más de US$ 100 mil.

También, y al igual que ocurre con los títulos valores con liquidación en moneda extranjera, dispuso que estos instrumentos no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial. Respecto de la operatoria de Cedear, las empresas no solo deberán adecuarse a esta normativa, sino que deberán también vigilar que la cotización de los Cedear que tengan en cartera. Si el precio de sus Cedear sube y superan ese límite, deberán desprenderse de esos activos, explican desde el BCRA.

Las criptomonedas también quedaron expuestas al nuevo cepo. Quienes hayan tenido acceso al MULC —es decir, quienes compraron su cupo de US$ 200 del mes —no podrán realizar operaciones de compraventa de criptoactivos en los 90 días anteriores o posteriores. Quienes decidan hacerlo quedarán exceptuados por ese período de acceder a divisas en el mercado oficial. (El Cronista-RIPE)