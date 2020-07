Así comenzó el nuevo ciclo de Las cosas en su sitio con Juan Miguel Carzolio e Iliana Da Silva

Siete días después del terremoto que generó la salida de Ignacio Álvarez del periodístico Las cosas en su sitio de Radio Sarandí, que había liderado por 20 años, este lunes el programa le dio el puntapié inicial a su nueva etapa con los periodistas Juan Miguel Carzolio e Iliana Da Silva como conductores principales.

Sobre el final de Informativo Sarandí, Aldo Silva le dio entrada a los dos nuevos conductores de la radio, que se quedaron junto a Gabriel Pereyra y Valeria Superchi oficializando la bienvenida y comentando brevemente su sentir ante el nuevo desafío.

"Estoy feliz de sumarme a Radio Sarandí, a Las cosas en su sitio", comenzó Da SIlva. "Para mí es una linda oportunidad para hacer periodismo en radio. Ya soy una vieja conocida, tengo una buena mochila haciendo periodismo, pero esta es una oportunidad para aprender un lenguaje que si bien me es cercano como escucha, nunca había estado de este lado, más allá de algunas participaciones pequeñas. Acá está el don de la palabra, el decir con la palabra que tanto acompaña. Es todo un desafío, a los 47 pirulos estoy acá en una etapa de aprendizaje y me hace feliz que sea en esta radio, en este dial histórico por el que han pasado grandes periodistas y comunicadores", dijo la periodista que también forma parte desde hace años del staff de Telemundo.

Carzolio, por su parte, agradeció la oportunidad que se le presentó y recordó sus otros pasajes por Sarandí.

"Empecé acá hace 17 años, del otro lado del vidrio haciendo llamadas para que la gente saliera al aire. No tenía ni idea de cómo funcionaba una radio, a mi lo que me divertía era jugar al fútbol universitario y había estudiado comunicación, pero acá me encontré con mi vocación. Con el gran equipo que tiene Las cosas en su sitio y el gran equipo de Sarandí, esperemos estar a la altura del programa, pero también del horario. Vamos a la fórmula 1 pero vamos con una Ferrari. Estoy muy orgulloso de formar parte, así que hay que ponerse la camiseta y salir a la cancha", comentó.

Carzolio también tuvo algunas pocas palabras para su antecesor, que dejó el programa la semana pasada. "Aprendí mucho de Nacho, en sus virtudes y defectos, porque nadie es perfecto en la vida", dijo.

Después, tras una breve bienvenida del coconductor Martín Fablet, –"Felicitaciones chicos, qué responsabilidad. Pero ustedes están sobrados"–, el primer programa de Las cosas en su sitio con Carzolio y Da Silva se adentró, ya, en su primer informe que, claro, fue sobre la pandemia de coronavirus en Uruguay.