Así fue el negocio millonario de Liverpool con River argentino y Nacional por De la Cruz y Ramírez

“Liverpool está enfocado en desarrollar una filosofía futbolística moderna, que la tuvo el club en algunos pasajes a lo largo de su historia con grandes jugadores y entrenadores, con un estilo de buen juego. Ahora el fútbol ha cambiado, y eso que se pudo ver en distintos pasajes de la historia, hoy se impone como regla para tener una visión empresarial, para asegurarnos los ingresos que permitan mantener con dignidad y crecimiento la institución. Tenemos que formar jugadores de valor”, reflexionó el presidente de Liverpool, José Luis Palma, en una larga charla que mantuvo con Referí el 26 de agosto de 2019.

Desde entonces hasta hoy nada cambió sobre el rumbo del club, por el contrario: reafirmó ese concepto y otros, que solo llevaron a fortalecer la política deportiva del club, mantener una administración saludable y cerrar año tras año balances con números positivos.

Además, en esa charla, Palma dejó esta reflexión: "El fútbol cambio, está todo más mercantilizado y el presupuesto de un equipo de Primera división hay que atenderlo con una gestión empresarial. Hace 50 años los clubes no tenían deudas; no existía el salario mínimo como sucede hoy; no existía la televisación, y jugar contra Peñarol y Nacional de locales en el Estadio Centenario, significaba una recaudación que permitía cubrir la mitad de presupuesto anual, con 40.000 entradas vendidas en cada partido. Hoy el fútbol requiere una mayor profesionalización en todas las áreas, especialmente en lo que se refiere al gerenciamiento y a la administración".

Con esa administración, Liverpool hoy puede decir que con la venta del 50% de las fichas de dos de sus últimas figuras, Nicolás de la Cruz y Juan Ignacio Ramírez, recaudó US$ 10.000.000.

A este monto se llega por los US$ 6.700.000 que River Plate argentino pagó a Liverpool por De la Cruz y los US$ 2.200.000 que Nacional abona por Juan Ignacio Ramírez.

El pase de De la Cruz a River Plate se hizo en dos etapas. En 2017 negoció el 30% y en el final de 2022 un 20%.

Hace seis años recibió US$ 4.000.000 y el año pasado firmó un compromiso de pago de US$ 2.700.000 en cuotas a percibir a partir de este mes de enero.

Nacional adquirió a Ramírez en dos partes. En 2022 compró el 10% en US$ 700.000. En 2023 se comprometió a pagar US$ 1.500.000 por otro 40%.