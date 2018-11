Así fueron los "empujones" al ministro Bonomi que derivaron en incidentes

Otro video sobre los incidentes que ocurrieron en Artigas entre el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y manifestantes tabacaleros muestra cómo fue el momento anterior a que el secretario de Estado empujara con el cuerpo al grupo que sostenía la pancarta. En este nuevo video de VH Noticias quedó registrado cuando los manifestantes se fueron haciendo lugar entre la gente hasta quedar en primera fila. En el video se ven los dos "empujones" a los que refiere el ministro.

Así atropellan a la gente, incluido el Ministro del Interior. pic.twitter.com/cPvyoENHdJ — Rodrigo Suárez. (@Rosua15Ad) November 28, 2018

El ministro dio su versión en Todo Pasa este martes, cuando dijo: "Estaba hablando el ministro (Víctor) Rossi y ahí tres o cuatro personas, no sé cuántas eran exactamente pero no eran más de eso, entran empujando a todo el mundo, empujan a la ministra Cosse, casi la tiran, me empujan dos veces, la primera vez me empujan y la segunda vez me sacan para el costado. El video que se muestra es a partir de que yo estoy en el costado, pero yo estaba en el costado, estaba en el medio, y nadie habló conmigo. Cuando a mí me sacan, la segunda vez que me sacan violentamente para el costado, yo vuelvo adonde estaba, me paro adonde estaba, retrocedo, sí, porque me están empujando por abajo, no arriba, sino por abajo, y es eso. Nadie habló conmigo, nadie me dijo nada".

Además, señaló que "uno de los tres o cuatro le decía a otro: 'Quedate quieto, esto es pacífico, quedate tranquilo, no sigas así, o sea, lo llamaba al orden'". "Yo volví al lugar al que estaba, fue todo lo que hice, y retrocedo porque me están empujando de abajo", repitió.

Sin embargo, el muestra que el ministro no volvió al lugar donde estaba, sino que se paró frente a la pancarta y se tiró hacia atrás para empujar a los tabacaleros.

En el primer video que difundió Telemundo se mostraba el segundo empujón al ministro y el modo en que respondió.

Militantes frenteamplistas y el ministro Eduardo Bonomi intentaron tapar una pancarta de trabajadores tabacaleros, que reclamaban por las políticas anti tabaco del gobierno. Esta situación produjo discusiones y algún forcejeo. Más información en Telemundo a las 18:55. pic.twitter.com/yjUNySNSNx — Telemundo (@TelemundoUY) November 26, 2018

Su reacción provocó la condena de la Institución de Derechos Humanos, del PIT-CNT y de la oposición. Sin embargo, desde el gobierno, la vicepresidenta Lucía Topolansky defendió la versión del ministro.