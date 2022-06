Así nació la Copa AUF Uruguay: Bella Vista y Oriental jugaron con suplentes y fueron 163 hinchas

Con apenas 163 hinchas en las tribunas, 89 en el sector de Bella Vista y 74 en el de Oriental de La Paz, el miércoles comenzó la disputa de la Copa AUF Uruguay con triunfo de los papales por 1 a 0. Ambos equipos militan actualmente en la Primera División Amateur, la tercera categoría del fútbol uruguayo. Mientras, en el Goyenola, Tacuarembó FC vapuleó 5-1 a Cooper y así se puso a andar un histórico torneo de integración en el fútbol uruguayo.

Uno de esos hinchas presentes fue Gastón Pereiro: "Estaba con mis primos y vinimos a ver algo de fútbol", dijo el futbolista de Cagliari a Referí.

Sorpresivamente para la expectativa que generó la Copa, ambos equipos presentaron oncenas alternativas.

"Nuestro equipo fue todo suplente. Está buenísima esta Copa, pero nosotros queremos subir, es nuestra obsesión. Si se podían pasar fases, genial, pero nuestro objetivo está puesto en el ascenso", expresó a Referí Sebastián Larrosa, secretario general de Oriental.

En la misma línea se expresó Luis Pesce, dirigente de Bella Vista: "Nuestro objetivo también es el ascenso y llevar a Bella Vista a los lugares donde tiene que estar. Esta Copa es nueva, para mostrar juveniles y darle minutos a los que menos juegan. Hoy jugaron varios y es lo que vamos a seguir haciendo en la Copa".

Bruno Montelongo, el jugador de mayor renombre de Oriental, vio el partido desde la tribuna. Tiene 34 años y llegó al celeste de La Paz el año pasado tras recuperarse de una lesión en la rodilla que le demandó varios meses de recuperación cuando estaba en Rampla Juniors: "Me siento bien, sé que estoy en el tramo final de la carrera, pero estoy recién en el inicio del fin. Amo lo que hago, sé que el fútbol está complicado para la gente grande, porque los clubes viven de formar y vender juveniles. Por eso el objetivo que me puse en esta etapa es tratar de llegar a Primera División que es donde siento que me corresponde y donde me merezco terminar", aseguró el ex River Plate, Peñarol y AC Milan.

Foto: Leonardo Carreño.

Así lucharon, pero también jugaron

Tampoco estuvieron en Oriental Darío Flores, ex River Plate y Peñarol, y Claudio Inella, ex River Plate.

Pero el equipo tuvo destaques en el golero John Faust, que atajó un penal (a Joaquín Perdomo), en el volante Facundo Briñón que es de La Paz y pasó por formativas de Liverpool, y en el centrodelantero Stefano Cetrulo, quien tiene 20 años, mide 1,86 m, es pura potencia y complicó siempre a la zaga rival. Llegó procedente de Albion donde formó parte del plantel campeón de Segunda el año pasado. La número 10 la llevó Guillermo Méndez, sanducero que hizo formativas en Nacional desde donde emigró a Standard de Lieja. Fue vicecampeón mundial sub 17 en México 2011 anotándole goles a Canadá y Brasil en el torneo.

Al equipo lo dirige Julio "Palomo" Rodríguez quien sucedió este año en el cargo a Gustavo Bueno.

Oriental bajó en 2018 a la tercera categoría del fútbol uruguayo y nunca jugó en Primera. "En 1986 perdimos una final con Rampla Juniors, fue lo más cerca que estuvimos, yo tenía seis años", dijo el secretario Larrosa.

Foto: Leonardo Carreño.

La camiseta de Bella Vista homenajea el equipo copero de 1998

"Este año presentamos por primera vez en la historia equipo en todas las divisiones formativas. En marzo nos formalizamos como una sociedad anónima deportiva y estamos refaccionando el Parque Oriental para que ahí jueguen las formativas. Esta directiva quiere que Oriental vuelva a jugar en La Paz y vamos a empezar con las juveniles", agregó.

Para eso, se tuvo que agrandar las dimensiones de la cancha, hacer obras en los vestuarios y se está colocando un tejido perimetral. Para largo plazo se pretende que el primer equipo juegue ahí. Pero aún están lejos de cumplir con los requisitos que se necesitan para ser locales en la C: aforo de 1.500 hinchas para la tribuna local e igual cantidad para la visitante, tres vestuarios, y baños en ambas tribunas, entre otros requisitos.

"Reclutamos jugadores que quedan libres de otros clubes, de La Paz tenemos el núcleo mayor, pero también hay gente de Las Piedras, Abayubá, Colón, Progreso y El Dorado", comentó Larrosa.

El equipo principal entrena en el Complejo Medina y oficia actualmente de local en el Parque Palermo. Arrancó el torneo de la C con dos triunfos y una derrota. Este año suben dos y el tercero y cuarto juegan un repechaje, a ida y vuelta, con los dos últimos de la tabla del descenso de Segunda. El año que viene habrá 14 equipos en la segunda categoría.

Bella Vista prepara el corte de cinta

Bella Vista, que ganó con un gol de penal anotado en el arranque del partido con su jugador emblema en las últimas temporada, Franco Farinasso, también le dio mucha cabida a jugadores jóvenes.

Foto: Leonardo Carreño.

Agustín Pírez de Bella Vista

En el banco de suplentes quedaron Cristian Yeladian, Ignacio Nicolini y Yoel Burgueño. Estos dos últimos entraron en el segundo tiempo.

Tras lograr su ventaja, el papal se vio desbordado y avasallado por el juego de Oriental. Pero la Copa AUF Uruguay tuvo en el golero Rodolfo Rodríguez a su primer gran héroe. El floridense que pasó por formativas de Nacional y Liverpool para luego jugar en Villa Teresa y Huracán Buceo, cerró el arco con atajadas fundamentales y mucha valentía para jugarse el físico ante la potencia de Cetrulo.

"El club está bien, está vivo que es lo más importante, estamos muy unidos y si todo sale bien, el domingo vamos a estar estrenando la cancha de césped sintético en el Nasazzi. Las juveniles están primeras en la tabla de la B. El primer equipo viene con dos partidos ganados y uno perdido. Nuestro objetivo es el ascenso, donde Bella Vista tiene que estar", afirmó Luis Pesce que ingresó a la directiva que desde hace seis meses preside Pablo González, quien sucedió a Luis Latorre.

"La colocación del césped sintético e iluminación se va a estrenar el domingo, salvo que haya algún detalle que lo haga posponer unas semanas. Las obras se demoraron un poco pero ya está pronta. Se hizo con fondos de privados, sin apoyos de AUF, Conmebol ni de FIFA. Entiendo que es más meritorio porque a veces esos apoyos están direccionados para otros clubes que no son Bella Vista y es entendible porque no puede haber apoyo para todos", declaró el dirigente.

"La idea del privado es hacer tres canchas de fútbol 7 y alquilarlas como se hace en el Palermo. Bella Vista lo que tiene es el usufructo de la cancha, entrenar sus planteles de juveniles y primera y también utilizarlo para jugar de locales. El arrendamiento es para el privado. La idea es que Bella Vista siga siendo un club formador de jugadores", agregó.

El equipo está utilizando una casaca mitad amarilla y mitad azul marino, en homenaje al equipo que en 1999 alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar en octavos a Universidad Católica de Chile y caer luego con un global de 3-2 con Deportivo Cali.

Pese a ser equipos de tercera categoría para el fútbol capitalino y estar integrados principalmente por suplentes, ambos equipos disputaron un partido muy entretenido para los pocos espectadores.

Foto: Leonardo Carreño.

Franco Farinasso superado de arriba: hizo el gol del triunfo

Uno de los hinchas presentes en la tribuna de Oriental contó a Referí que vive en Tarariras y que viajó expresamente a Montevideo para ver el arranque de la Copa AUF Uruguay. El hombre se declaró futbolero a ultranza, mira todos los partidos del fútbol local y argentino los fines de semana y está siempre a la expectativa cuando Plaza Colonia y Deportivo Colonia ofician de locatarios. "En Tarariras no hay mucho que hacer así que uno sale y se divierte viendo fútbol", comentó.

La Copa AUF Uruguay ya está en carrera y los equipos más humildes y postergados del balompié local se visten de protagonistas en sus primeras etapas.