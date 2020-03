Así se entrena Cavani en la soledad de su cuarentena obligatoria

Edinson Cavani llegó a Uruguay el pasado 19 de marzo y se instaló en Salto en soledad para cumplir con la cuarentena obligatoria luego de haber llegado desde Francia, un país de alto riesgo de contagio del coronavirus.

Tan solo tres días después de su arribo, el pasado domingo 22, El Matador envió un mensaje para que cada uno de los uruguayos aportara su granito de arena y colaborara para que no hubiera más infectados por este virus que se transformó en pandemia.

Esta vez, el delantero de Paris Saint-Germain, mostró en un video que subió a su cuenta de Instagram la manera cómo entrena en soledad y en pleno campo salteño.

El futbolista está en el lugar que más quiere del mundo y en el que más disfruta, aunque esta vez, por más que se encuentra en una licencia obligatoria y en cuarentena obligatoria, igualmente sale a correr por su campo en total soledad.

Así se lo pudo ver en este video en el que trota escuchando música.

Cavani sigue poniéndose a punto desde la parte física para volver en algún momento a Paris Saint-Germain y terminar lo que seguramente será su última temporada en el club parisino en el cual ganó todos los títulos menos la Liga de Campeones en la cual siguen en carrera por este año.

Rumores de que pueda defenfer a Boca Juniors

Ya desde la semana pasada se instauró un rumor en Argentina acerca de la posibilidad de que Cavani juegue en Boca Juniors luego de terminada la temporada europea.

La prensa argentina se hace eco de una entrevista con el técnico de Peñarol y excompañero suyo en la selección nacional, Diego Forlán en la que habló sobre el salteño y dijo que lo imagina en Boca.

"Me lo imagino con la camiseta de Boca. Al igual que River, es un equipo muy pesado, muy importante en América, que pelea el campeonato argentino y la Libertadores. En la plenitud de su carrera es más difícil que vengan por el tema económico, no hay comparación con lo que ganan en Europa", comentó Forlán entrevistado por AM 1030 de la vecina orilla.

Y a su vez añadió: "Si mira el lado profesional y no lo económico, es un desafío muy grande. Son desafíos muy lindos".

Por ahora, El Matador sigue entrenando en soledad en su campo de Salto para volver a Paris Saint-Germain una vez que las condiciones estén dadas, ya que la pandemia del coronavirus paró casi todo el fútbol del mundo.