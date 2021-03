AstraZeneca y los posibles efectos secundarios: las claves para entender el caso

Uruguay está a la espera de recibir un lote de vacunas anticovid de AstraZeneca/Oxford a través del mecanismo Covax, desarrollado por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Anunciado para llegar a fines del primer trimestre, ahora se informa que las vacunas de AstraZeneca arribarán al país hacia finales de abril.

El país cuenta con recibir 148 mil dosis, que serán destinadas en principio a las personas mayores de 70 años. Sin embargo, en los últimos días varios países europeos suspendieron temporalmente su aplicación ante la eventual aparición de efectos adversos en algunas personas, mientras el fabricante, la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS defienden su seguridad.

¿Cuáles son las claves para entender la situación?

Los eventuales efectos adversos de AstraZeneca

Austria fue el primer país que suspendió la aplicación de un lote de vacunas de AstraZeneca/Oxford el pasado 8 de marzo a causa de la muerte de una enfermera que había recibido una dosis de AstraZeneca. La mujer, de 49 años, murió por una trombosis. No está confirmado que una cosa haya llevado a la otra, solo que los dos eventos ocurrieron: primero la vacunación y luego la trombosis.

Después, en toda Europa se detectaron un puñado de eventos adversos (entre 10 y 20) similares aunque más leves.

Noruega informó el sábado de hemorragias cutáneas en jóvenes vacunados, por lo que detuvo la aplicación de la la vacuna, al igual que Dinamarca, Islandia, Holanda, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Eslovenia y Letonia.

Se trata de una suspensión con "carácter preventivo" mientras se recomienda hacer más averiguaciones sobre los efectos secundarios de la vacunación. El Instituto Médico Paul-Ehrlich aconsejó al gobierno alemán la realización de más exámenes, "tras nuevas informaciones sobre trombosis de las venas cerebrales vinculadas con la vacunación en Alemania y Europa".

OMS, EMA y el laboratorio: no hay pruebas de relación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó para este martes a su grupo de expertos para analizar la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. Pero en primera instancia defendió la vacuna. "No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca", dijo la responsable científica de la OMS, Soumya Swaminathan.

¿Cuál es la clave de esa defensa? "Hasta ahora, no hemos encontrado un vínculo entre estos hechos y la vacuna", añadió.

Además, el laboratorio indicó que es mayor el riesgo de no vacunar contra el covid-19 que el de aparición de trombos, cuya proporción, afirma, no es superior en las personas vacunadas que en la población general. O sea: hay eventos de trombosis en gente no vacunada, en la misma proporción que los vacunados.

El director del grupo de vacunas de la Universidad de Oxford, Andrew Pollard, aseguró: "Hay pruebas muy tranquilizadoras de que no hay un aumento del fenómeno de los trombos aquí en el Reino Unido, donde se han administrado hasta ahora la mayoría de las dosis de Europa".

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) continúa "firmemente convencida" de los beneficios de la vacuna, anunció su directora ejecutiva, Emer Cooke. "Los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios". De todos modos, el grupo analizará detenidamente los casos planteados y "proporcionará una actualización sobre la investigación de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca y los episodios tromboembólicos" este martes.

Uruguay: "Estará saldado"

La inmunóloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, María Moreno, dijo a El Observador que cuando la vacuna de AstraZeneca llegue a Uruguay ese asunto "seguramente ya esté saldado" con evidencia científica. Según la experta, los casos reportados con este efecto adverso son 11 en total. "Vamos a estar con un panorama mucho más claro para aplicar esa vacuna", dijo.

Para Moreno "es muy bueno que se pare la vacunación y se evalúen" los casos reportados y eso "no debe generar alarma porque las vacunas se están mirando con lupa", consideró.

Otros antecedentes

En el inicio de la vacunación en Noruega se registraron 23 muertes de ancianos tras la aplicación de la vacuna de Pfizer. Eso llevó a suspender temporalmente la vacunación, que luego se prosiguió al no haber encontrado vinculación entre ambos hechos. También se suspendió temporalmente la vacunación con AstraZeneca tras detectar que podía ser menos efectiva respecto a la variante local, aunque luego volvió a aplicarse.