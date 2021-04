Asumió Cappuccio en Nacional y le dieron un plantel amplio y variado: ¿qué opciones tiene el DT?

El entrenador Alejandro Cappuccio tomó este lunes la conducción técnica de Nacional y se encontró con un plantel tricolor ampliado, con las siete contrataciones que realizó en el actual mercado de pases con las que podrá contar para la próxima semana cuando los albos debuten en la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors el día martes 20 de abril (19:15 horas) en Buenos Aires.

Al flamante DT se la abre el abanico de opciones con los fichajes ya confirmados, más los que puedan llegar, con una excepción, Facundo Píriz dio este lunes posittivo de covid-19 y no se podrá integrar al plantel hasta dentro de 15 días.

Hasta el momento, Nacional incorporó siete jugadores en este mercado, los argentinos Andrés D’Alessandro, volante, y Leandro Fernández, delantero, más el lateral Ángelo Gabrielli, el zaguero, quien ya venían entrenando en Nacional desde febrero, y al lateral Christian Almeida, el volante Maximiliano Cantera que se incorporaron este lunes de tarde. Píriz, un 5 que vuelve al club en el que se formó, debe esperar hasta el 26 de abril para entrenar en Los Céspedes. Patricio Gregorio, el volante de Villa Española que incorporaron como apuesta a futuro será cedido a River Plate.

Además, los tricolores tuvieron el regreso del volante ofensivo Guillermo May tras su cesión a Cerro Largo FC y se aguarda que se cierre la contratación del lateral izquierdo Camilo Cándido.

Nacional

Cappuccio en su primer día en Los Céspedes

En lo que respecta a bajas, además de Gregorio, los albos prestaron al zaguero Joaquín Sosa y al atacante Emiliano Villar a Rentistas.

Con todos esos movimientos, el plantel tricolor quedó más reforzado y en varios puestos el entrenador tendrá más opciones. Además, no se descartan nuevos fichajes.

Partiendo del esquema con el que Nacional disputó las finales, repasamos las distintas variantes.

Nacional

Cappuccio y Recoba

En el arco, Sergio Rochet se mantendrá en el equipo, secundado por tres arqueros jóvenes como Guillermo Centurión, Ignacio Suárez y Mathías Bernatene. De ellos, solo Centurión tiene partidos oficiales en Primera, en la recordada final del Intermedio que Nacional le ganó a Wanderers por penales y en la que el arquero cumplió una destacada actuación.

En la defensa, Nacional incorporó refuerzos polifuncionales que se pueden adaptar a todas las posiciones.

@Nacional

Gabrielli en Los Céspedes

Para el lateral derecho llegó Gabrielli, luego de su paso por Newell’s de Rosario. En ese puesto también están Armando Méndez y pueden jugar Mathías Laborda, titular en las finales en esa posición, y Alfonso Trezza.

En la zaga, la dupla que terminó el Uruguayo fue con Guzmán Corujo y el juvenil Nicolás Marichal. Para esas posiciones también están disponibles Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros y también “Keke” Almeida, quien llegó de Liverpool. Incluso, Rafa García puede jugar de zaguero.

Mientras que en el lateral izquierdo el titular ha sido Oliveros. En esa zona también está el juvenil Ignacio Velázquez y se espera la llegada de Camilo Cándido. Además, Almeida puede jugar en ese sector.

@Nacional

Keke Almeida puso la firma

Pasando a la zona de volantes, también hay varias combinaciones ya que hay jugadores que pueden moverse en distintos sectores. En la zona central están Emiliano Martínez y Gabriel Neves, más otros 5 más tradicionales como Rafael García y Píriz.

Cappuccio también tendrá opciones en los costados del mediocampo, con Joaquín Trasante y Maxi Cantera por derecha, o Felipe Carballo y Santiago Cartagena por izquierda. Además, Martínez y Neves también pueden dejar el eje central y jugar en esas posiciones.

Facundo Píriz vuelve a Nacional, pero deberá esperar

En esa zona el nuevo DT tricolor deberá definir una de las grandes interrogantes: ¿dónde jugará D’Alessandro? El crack argentino es el gran fichaje de Nacional para este 2021 y habrá que ver en qué zona se mueve.

En su presentación, el futbolista que este 15 de abril cumplirá 40 años dio algunas pistas sobre su actual juego. “No estoy para hacer el ida y vuelta como lo hacen hoy los jóvenes, pero sí me voy a adaptar a lo que Nacional necesite. He jugado en varias posiciones y eso me da una experiencia importante para aprovechar mis características", señaló.

EFE

Cappuccio deberá definir dónde coloca a D'Alessandro

En ataque, también hay caras nuevas.

En la banda derecha finalizó Alfonso Trezza como titular, mientras que por la izquierda la figura fue Brian Ocampo.

Para esas posiciones tiene otras opciones como Pablo García, Ignacio Lores, Axel Pérez y May, quien retornó al club tras su buen paso por Cerro Largo FC.

En tanto, en el área, Gonzalo Bergessio, capitán del equipo, será el 9, mientras que Nacional sumó para ese puesto a Leandro Fernández, el argentino que llegó de Inter de Porto Alegre. Una opción que puede manejar Cappuccio es la de probar a ambos juntos en el ataque.

Nacional

Leandro Fernández, otra opción para el ataque tricolor

Además, en la delantera los albos cuentan con Thiago Vecino y con Santiago Ramírez, quien sumó minutos en el pasado uruguayo y fue uno de los campeones.

Cappuccio, en su gran desafío en su carrera como técnico, tendrá un plantel con varios jugadores de renombre para ir por el tricampeonato y para que Nacional vuelva a meterse entre los mejores de la Libertadores.

Las opciones por puesto

Arqueros (4)

Sergio Rochet, Guillermo Centurión, Ignacio Suárez, Mathías Bernatene

Lateral derecho (4)

Ángelo Gabrielli, Armando Méndez, Mathías Laborda, Alfonso Trezza

Zagueros (7)

Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros, Christian Almeida, Rafael García.

Lateral izquierdo (4)

Agustín Oliveros, Ignacio Velázques, Christian Almeida, Camilo Cándido (en caso de llegar)

Volantes centrales (5)

Emiliano Martínez, Gabriel Neves, Rafael García, Facundo Píriz, Felipe Carballo.

Volantes por afuera (7)

Joaquín Trasante, Felipe Carballo, Emiliano Martínez, Gabriel Neves, Maximiliano Cantera, Andrés D’Alessandro, Santiago Cartagena.

Delanteros por bandas (6)

Alfonso Trezza, Brian Ocampo, Pablo García, Ignacio Lores, Guillermo May, Axel Pérez.

Delanteros centrales (4)

Gonzalo Bergessio, Leandro Fernández, Thiago Vecino, Santiago Ramírez.