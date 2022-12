Atento AUF: Bélgica publicó un anuncio para buscar a su nuevo entrenador

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) está buscando un entrenador que suceda al español Roberto Martínez, quien no fue renovado tras la eliminación de los Diablos Rojos en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, publicando en su web el perfil del entrenador ideal.

Mientras en Uruguay está en duda la continuidad de Diego Alonso, tras su pobre desempeño en el torneo, donde no pasó la fase de grupos, Bélgica recurrió a un particular método para buscar al sucesor de Martínez, quien tras el empate 0-0 contra Croacia anunció que no iba a seguir en el cargo.

En un texto publicado como si fuera un pequeño anuncio, la RBFA dijo que el futuro técnico debe ser "un 'serial winner" con experiencia en la "gestión de jugadores de élite".

"El nuevo seleccionador nacional también sabrá cómo crear un grupo unido e integrar a los jóvenes futbolistas. Asimismo debe ser un experto táctico, que basará sus elecciones en los datos, la tecnología y parámetros objetivos, y utilizará a su vez la habilidad y la estructura deportiva de la federación", agrega el anuncio.

AFP

Hinchas de Bélgica

"Saber cómo ganar títulos en las competiciones de élite", termina la oferta de empleo publicada el martes por la noche.

Los candidatos tendrán hasta el próximo 10 de enero para enviar su candidatura.

La RBFA también busca un director técnico nacional que podría ser, según los medios locales, el exarquero y entrenador Michel Preud'Homme.

Con el proceso de reclutamiento en curso, no se filtró nada con respecto al nombre del futuro seleccionador. El holandés Louis van Gaal (libre), el belga Vincent Kompany (con contrato con Burnley de la segunda división inglesa), los franceses Hervé Renard o Thierry Henry (asistente de Martínez) son los nombres que más aparecen en la prensa belga.

AFP