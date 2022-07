Auditoría a Colonización realizó dos hallazgos de "gravedad extrema"

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) realizó una auditoría al Instituto Nacional de Colonización (INC) y señaló dos hallazgos de extrema gravedad.

"No fue posible determinar los criterios tenidos en cuenta en las tasaciones para la compra de terrenos" y "la información contenida en el Sistema para el cálculo de la renta se encuentra fragmentada y desactualizada", dice el texto publicado el miércoles 13 en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que fue difundido por El País.

La inspección evaluó los controles implementados en los procesos de adquisición de tierras y de determinación de la renta a percibir de los colonos.

Sobre el primer punto se tuvieron en cuenta las adquisiciones realizadas en el período enero 2019- diciembre 2021 y se contempló desde la evaluación del ofrecimiento, hasta el registro contable.

En lo que respecta al segundo objetivo, la actuación abarcó el período enero 2019 - diciembre 2020 (sin perjuicio que para algunos puntos se debió ampliar el período, añade el documento). Se observó la determinación de la renta a percibir de los colonos, desde el cálculo hasta su registración.

La auditoría realizó ocho hallazgos, a los que dividió en su clasificación de relevancia respecto a los objetivos planteados, desde "muy significativo" hasta "no es relevante". La primera valoración corresponde al rótulo de "extremo" (se hallaron dos) y a segunda de "bajo" (no se encontró ninguno), pasando por "alto" (hubo cinco) y "medio (uno)".

Gravedad extrema

El primero de los "extremos" trata sobre la "información referente a la determinación del valor de tasación", porque "no fue posible determinar los criterios tenidos en cuenta en las tasaciones para la compra de terrenos". Al respecto la auditoría señala dos riesgos: que haya compras inadecuadas para el INC y que las compras se realicen por precios muy superiores al precio de mercado.

Otro hallazgo de máxima gravedad se refiere a la "integridad de la información para el cálculo de la renta". "La información contenida en el Sistema para el cálculo de la renta se encuentra fragmentada y desactualizada", dice el texto. Por ejemplo, "se detectaron 192 fracciones (8828 has) sin datos de tipificación. Si bien 99 se encuentran en proceso de planificación, no existen datos de los 93 restantes", señaló la inspección. Los riesgos que encontró la AIN son "errores en los cálculos por el uso de indicadores incorrectos", la "desactualización de la composición de las canastas" y la "inadecuada transmisión del conocimiento".

Gravedad alta

A partir de los hallazgos con un "alto" de relevancia, se desprende que "el Departamento de Avalúos y Rentas carece de una adecuada oposición de intereses y segregación de funciones"; que "los controles implementados por el INC sobre las cuentas bancarias utilizadas para cobros de arrendamiento, pastoreo, etc., no son suficientes para identificar la procedencia de los mismos"; y que "se verificó la adopción de criterios contables que determinan que los EEFF no reflejen adecuadamente la realidad del Instituto, afectando la integridad y confiabilidad". Asimismo, se señala la "ausencia de Unidad de Auditoría Interna" en el INC.

Por otro lado, tuvo la misma calificación de criticidad lo encontrado tras "un relevamiento a diciembre 2021, de los controles implementados sobre las Unidades de Producción Asociativas, en particular de las Cooperativas".

"Las cooperativas deben acreditar el certificado de cumplimiento regular de obligaciones con el respectivo organismo de contralor para la celebración de convenios y contrataciones con organismos públicos. Del listado proporcionado con 35 cooperativas colonas que tienen contrato vigente con el INC, se constató por parte de la División Cooperativas de la Auditoría Interna de la Nación que 2 cooperativas cuentan con certificado de regularidad vigente, 4 lo tienen vencido y 28 no lo tienen expedido", dice el texto.

"No existe a la fecha un protocolo que establezca los requisitos que deberá cumplir una cooperativa para poder contratar con el INC, lo que determina que no se esté solicitando el certificado mencionado", concluye la auditoría sobre este punto.

Conclusión

La AIN halló en el ente una falta de integridad de la información contenida en los sistemas, la ausencia de fundamentación suficiente y de respaldo en los criterios aplicados para la tasaciones de campos. Además, encontró una falta de oposición de intereses para un adecuado seguimiento y control en los procesos evaluados. Por otro lado, observó la adopción de criterios contables que afectan directamente la integridad y confiabilidad de los Estados Financieros (EEFF).

Por otro lado, la AIN observó una "dilución de la responsabilidad de cada una de las áreas intervinientes", porque "no está claramente definida la responsabilidad de actualización y modificación de los sistemas que sustentan la información utilizada para la toma de decisiones del organismo".

En consecuencia a todo lo encontrado y "ante la posibilidad de que las debilidades detectadas sean extrapolables a otros procesos del Instituto", la agencia recomendó la evaluación integral del Sistema de Control Interno para adoptar las acciones necesarias a fin de minimizar los riegos a los que se encuentra expuesto el INC y que podrían impactar en la consecución de una serie de objetivos institucionales. Estos son: eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información financiera; salvaguarda de su patrimonio; y cumplimiento de la normativa vigente.