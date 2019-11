Bango criticó que programa de Lacalle Pou no “profundice” el Sistema de Cuidados

El secretario nacional del Sistema de Cuidados, Julio Bango, dijo que la sociedad se debía plantear “qué prioridad” tendrá la cobertura de las personas que “en situación de dependencia requieren” el sistema en el próximo período si gana el Partido Nacional.

Al hacer una rendición de cuentas sobre los alcances del Sistema de Cuidados, el “buque insignia” del presidente Tabaré Vázquez durante la campaña electoral de 2014, Bango afirmó que no cree que el programa peligre "porque la ley que lo creó tuvo el respaldo de todos los partidos políticos" No obstante agregó: "Tenemos diferencias en cuanto a la implementación, el cómo hacerlo. Francamente no veo en el programa de gobierno (del Partido Nacional) un desarrollo demasiado en profundidad del sistema de cuidados”, sentenció.

Bango expresó su “satisfacción” con los resultados alcanzados y dijo que los compromisos que Vázquez asumió el primero de marzo de 2015 se habían cumplido.

Diego Battiste

El jerarca destacó que en 2020 la inversión anual superará los US$ 240 millones y dijo que Uruguay había hecho la “mayor inversión en la primera infancia en su historia”.

Estaba previsto que el mandatario fuera quien abriera el evento, que se desarrolló en el auditorio del edificio anexo de Torre Ejecutiva, pero finalmente no asistió. Desde Presidencia informaron que Vázquez se retiró a la Residencia de Suárez y Reyes luego del Consejo de Ministros.

El evento fue encabezado por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y contó con la participación de varios jerarcas como María Julia Muñoz (Educación y Cultura), Jorge Basso (Salud Pública), Wilson Netto (Codicen), Heber Galli (Banco de Previsión Social), Santiago Soto (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), Marisa Lindner (INAU) y Mariella Mazzotti (Inmujeres), entre otros. No hubo autoridades de los partidos políticos de la oposición.

Diego Battiste

En su presentación, Arismendi señaló que eran 80 mil las familias que habían accedido al sistema y que la inversión en el quinquenio era de US$ 771 millones. La ministra hizo una defensa política acerca de los cuidados y relató que desde abril de 2016 –fecha en que fue creado– el portal en internet recibió 160 mil consultas.

“Lo importante son los hechos y no las bonitas palabras”, agregó en sintonía con la frase que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, ha repetido durante toda la campaña electoral.

De acuerdo a los cálculos, 86 mil niños de 0 a 3 asistirán a servicios de cuidados en 2021, un crecimiento del 53% en la atención respecto a 2015. Bango dijo que se construyeron 79 centros CAIF, se ampliaron otros 96 y se inauguraron 2 centros CAPI (Centros de Atención a la Primera Infancia).

“No es una política solo para las personas más vulnerables o en situación de pobreza sino para todas las niñas y niños del Uruguay, personas mayores o dependientes”, agregó.

Bango reconoció que entre los desafíos que tenían uno de ellos era comunicar mejor para que todas las personas supieran sus “derechos” y empezaran a demandar estos “servicios”.