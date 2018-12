Bascou volverá a declarar este jueves luego de que reapareció material que se había perdido

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, volverá a declarar este jueves como indagado en la causa que lo investiga por presunta conjunción de interés público y privado, por haberle vendido combustible a la comuna desde una estación de servicio de su propiedad. Según supo El Observador, en esta oportunidad será consultado por unas declaraciones que realizó al informativo de Radio Carve, en setiembre de 2017 en las que reconoció haberse beneficiado de ese negocio.

El audio había sido incluido en la investigación junto con la primera denuncia presentada por el Frente Amplio, el 26 de octubre de 2017, pero recién será tratado ahora por el juzgado de 1° turno que lleva el caso a pedido de la fiscal Herminia Viotti. La fiscalía no había tenido hasta ahora acceso al pendrive en el que está la entrevista, debido a que se había traspapelado en la carpeta de la actuaria.

En la entrevista, realizada por los periodistas Gerardo Sotelo y Nicolás Lussich, Bascou explicó que la intendencia no contrató directamente a la estación de servicio de su propiedad, sino a Ducsa.

Como resultado de ese contrato, todas las estaciones ANCAP estaban obligadas a despacharle combustible a la comuna. Más tarde, Ducsa transfería el dinero a la estación por la cantidad de combustible que despachó.

Ante esa explicación, Sotelo le preguntó a Bascou si por ese servició la estación no “obtenía un rédito por despachar el combustible”, a lo que el jefe comunal contestó: “por supuesto, Ducsa nos pagaba a nosotros. ¿Sino cómo le pagamos a la gente?”.

“Entonces usted obtenía un provecho para sí”, volvió a preguntar Sotelo, a lo que Bascou contestó: “la empresa tiene un costo, gratis no se iba a hacer, hay un provecho, y provecho que se ganaba o se perdía, lo que fuera”, afirmó.

El Frente Amplio decidió presentar en octubre una denuncia por conjunción del interés público y privado contra Bascou, ya que hasta febrero de 2017 el jefe comunal fue propietario de dos estaciones de servicio del sello ANCAP que le proveían combustible a la intendencia. Una de las dos estaciones propiedad del intendente, ubicada en ruta 2, despachó en 2016 casi tres veces más combustible a vehículos de la intendencia que otra estación del mismo sello, ubicada a solo 100 metros de distancia.

En la entrevista que los denunciantes presentaron como prueba, y que será tema central en la audiencia de este jueves, Bascou aseguró que él no se ocupaba de definir en qué estación se compraba, sino que era potestad del área logística. “Nunca me metí en eso, jamás me metí en eso”, sentenció.

Según dijeron fuentes judiciales a El Observador, las definiciones sobre este caso quedarán para 2019, ya que la sede todavía espera un informe pedido al Tribunal de Cuentas, así como la ampliación de una información solicitada a ANCAP, ya que la versión presentada anteriormente por el ente petrolero omitía la existencia de una estación propiedad del jerarca en Dolores.

Por la situación de Bascou ya se pronunció la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que consideró que el intendente de Soriano violó varias normas establecidas en el decreto que rige el acción de los funcionarios públicos y que obtuvo beneficios económicos por la compra de combustible del gobierno departamental a estaciones de servicio que eran de su propiedad.

La Jutep también rechazó la explicación dada por Bascou en Carve, al señala que “este directorio no comparte la afirmación de que no existe vínculo alguno de la Intendencia de Soriano y ninguna estación de servicio en particular", puesto que cuando un vehículo de la intendencia cargaba combustible en una estación propiedad del intendente se genera un pago por esa compra, el cual el última instancia recibiría el jefe comunal.

Para el organismo Bascou también violó normas vinculadas a la legalidad, la transparencia, prohibición de relaciones con actividad vinculada y declaración jurada de implicancias.

Por su parte, el Directorio del Partido Nacional resolvió en noviembre de 2017 cerrar filas y hacer suyo "por unanimidad" el informe de la Comisión de Ética de la fuerza política, que recomendó "apercibir" a Bascou por la compra de combustibles para la intendencia a estaciones de servicio de las que fue propietario.