Bauzá se comunicó con el presidente de Conmebol para que Brasil-Argentina se juegue en el Centenario

El partido suspendido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 tiene chances de que se dispute en el Estadio Centenario, según reveló este sábado a Referí el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá.

El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dijo que se comunicó vía Whatsapp con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, para ponerse a las órdenes de poder organizar ese encuentro.

"Me comuniqué con Domínguez, me agradeció y me dijo que lo tomará en cuenta", explicó Bauzá a Referí.

Cabe recordar que el encuentro entre ambas selecciones comenzó a jugarse el 5 de setiembre del año pasado y a los 5 minutos se suspendió porque irrumpieron en la cancha oficiales brasileños que decían que había cuatro jugadores argentinos que habían llegado desde el Reino Unido y que no podían jugar.

Camilo dos Santos

Sebastián Bauzá sigue trabajando para que Uruguay sea un polo de atracción

Esos cuatro futbolistas eran Emiliano "Dibu" Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian "Cuti" Romero y Emiliano Buendía.

El pasado 14 de febrero, la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) resolvió que se debe volver a jugar el encuentro en lugar y fecha que resolverá FIFA, como informó Referí.

Además, adoptó una serie de sanciones para los futbolistas y para las asociaciones, que le permiten embolsarse US$ 864 mil.

Según pudo saber Referí, este martes viajan hacia San Pablo el presidente y el vicepresidente de la AUF, Ignacio Alonso y Gastón Tealdi, respectivamente, para ver la segunda final de la Recopa Sudamericana entre Athletico Paranaense de David Terans y Palmeiras de Joaquín Piquerez en la que habrá campeón, ya que esta semana que termina se jugó la ida en Curitiba con un 2-2 como resultado.

En ese viaje, los dos dirigentes volverán a hablar del tema de la posible organización del partido Brasil-Argentina en el Centenario.