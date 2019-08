Bayardi: "En la puta vida tendría que haberse declarado la esencialidad en la educación"

El ministro de Defensa, José Bayardi, aseguró que él "en la puta vida" hubiera declarado la esencialidad de la educación, como lo hizo el presidente Tabaré Vázquez a mediados de 2015, lo que en su momento había desatado un rechazo general del sistema político y de todo el PIT-CNT, y que obligó al mandatario a dar marcha atrás en su decisión.

"Yo declaré la esencialidad cinco veces a los gremios que tenía bajo mi responsabilidad", recordó el ministro este domingo 25 de agosto, en un comité de base del Frente Amplio, según recogió Búsqueda este jueves.

Las cinco oportunidades a las que se refirió fueron mientras era ministro de Defensa entre 2008 y 2009, y de Trabajo, entre 2013 y 2015. Pero dejó en claro que consideraba que esas intervenciones habían sido correctas, a diferencia de la decisión tomada entre Vázquez y la ministra María Julia Muñoz en agosto de 2015.

“Ahora, en la puta vida tendría que haberse declarado la esencialidad en la educación. ¿Y saben por qué? Porque nunca debés declarar la esencialidad cuando no podés hacer cumplir la función que declarás esencial. Este es un tema de tapa de libro, ¿no?", se preguntó Bayardi.

El ministro de Defensa venía realizando una autocrítica sobre lo que entendía como una "excesiva criticidad" de varios dirigentes del Frente Amplio respecto a las tres administraciones del oficialismo, que en algunos casos ha llevado a la militancia a la "inmovilización", según su punto de vista. Y que la responsabilidad de ese pesimismo se debía a ciertos "errores" de su partido desde que asumió el gobierno en 2005 –como el puntualizado con el ejemplo de la esencialidad en la educación–, lo que también impidió que la coalición de izquierda generara "un relato" sostenido sobre "lo hecho bien".

"Sí, claro que se han cometido errores, quizás muchos, como fuerza política y como actores con responsabilidad en el gobierno”, admitió el secretario de Estado, pero dijo que eso no debería privar a los dirigentes frenteamplistas de destacar ciertos logros. En ese sentido, reclamó: "La gente cree que las transformaciones fueron obra y gracia del Espíritu Santo”.

Sobre el final, Bayardi apeló a la necesidad de seguir construyendo vínculos entre el sindicalismo y el Frente Amplio.

"¿Y esto quiere decir que yo no me enojo, por decirlo en términos académicos, muchas veces con algunas actitudes que tienen algunos dirigentes gremiales particularmente? Sí, me enojo, y mucho. Pero no confundamos los enojos con la construcción de las alianzas sociales para sostener el proceso de transformaciones de cambio. Y esto también ha sido, en mi opinión, una debilidad", criticó.