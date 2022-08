Belvedere, primer destino del tour de Luis Suárez en Uruguay

Belvedere, el barrio y el histórico estadio de Liverpool, se prepara para recibir a Luis Suárez y a su Nacional este domingo a las 15:30, cuando el Pistolero se enfrente al equipo uruguayo homónimo al Liverpool de Inglaterra en el que brilló y se convirtió en ídolo.

Esta vez no será en Anfield, será en Belvedere, el estadio donde la selección uruguaya vistió por primera vez la celeste el 15 de agosto 1910, lo que está destacado con un “Aquí nació el fútbol uruguayo” en la leyenda escrita en el muro de la tribuna visitante, y al que ahora llegará el futbolista que más goles ha hecho con la gloriosa malla, Suárez, con 68 conquistas.

No será algo nuevo para él. El salteño regresará al estadio negriazul, uno de los escenarios en los que jugó en su primer ciclo en Nacional y en el que marcó uno de sus primeros 12 goles, cuando el 17 de mayo de 2006 hizo uno de los cuatro tantos tricolores del triunfo albo. Los otros tres fueron convertidos por Nicolás Rotundo en contra, Pablo Caballero y Jorge “Malaka” Martínez.

Viernes tranquilo

Este viernes al mediodía, a dos días de la llegada de Suárez a Belvedere, el ritmo del barrio en las calles que rodean a la cancha negriazul era el habitual. Coches que estacionaban con padres y madres llevando a sus niños a los colegios y escuelas de la zona.

Por el acceso principal al escenario, por la calle Julián Laguna, prácticamente no había lugar para estacionar.

El portón principal, una obra de arte de hierro, con una parte superior con varillas contorneadas que permiten ver para adentro del predio y con un letrero con el nombre del club en el arco superior de hormigón, tenía una cadena enroscada pero sin el candado. Adentro, poco movimiento, con unos autos estacionados, pero sin personas a la vista.

Camilo Dos Santos

Julián Laguna, calle donde se encuentra la entrada principal

A uno metros de ese portón, por esa misma vereda y luego de caminar al costado del robusto y antiguo muro que, obviamente, tiene pintadas negriazules, con una inscripción que dice “mi amor no vive de copas” y con un sector que tiene placas recordatorias de distintos homenajes, está el otro ingreso, el acceso para el equipo visitante.

Por ahí llegará el plantel de Nacional minutos después de las 14:00 del domingo, con Suárez a la cabeza y como foco de atención.

Los tricolores deberán pasar el portón metálico, otra gran obra de herrería, todo pintado de azul, pero que no permite ver para adentro a simple altura.

De todas formas, por la rendija que queda entre la puerta y la pared, se pudo ver el vestuario visitante en el que se cambiarán los jugadores albos y en el que dará las últimas indicaciones el técnico Pablo Repetto.

El famoso camerino visitante suele ser noticia cada vez que uno equipo grande llega a Belvedere. Y más si hay alguna figura que regresa de las grandes ligas, como pasó con Diego Forlán cuando jugó ahí con Peñarol y como ocurrirá ahora con Suárez.

El vestuario, que tiene una puerta de metal, cinco ventanas y aire acondicionado, conecta directo con la cancha mediante un túnel en uno de los vértices del campo de juego.

"Tenemos un partido muy importante contra Liverpool. Hoy estamos posicionados como el mejor equipo del fútbol uruguayo. Apuntaremos al Clausura y a lo que se viene. Venimos de ganar el Intermedio. Así que esa es la realidad que nos toca, a afrontarla con el mayor optimismo y confianza, tratando de volver al nivel que queremos”.

Pablo Repetto

Entrenador de Nacional

Volviendo por Julián Laguna para tomar José Mármol, se ve la cúpula de la Parroquia San Francisco de Asís. Por esa calle hay más movimiento de autos. De todas formas, el domingo todo estará cerrado por el operativo de seguridad. El muro de ese sector es más nuevo y también tiene varias pinturas negriazules, como una en homenaje a Emiliano Alfaro.

En esa zona estarán los hinchas locales, pero no todos. Para evitar intrusos en su sector, Liverpool determinó que solo podrán comprar entradas sus socios e hinchas que hayan estado en el partido ante Fénix en el que ganaron el Torneo Apertura.

La calle César De La Vega tiene otro paredón antiguo. Por ahí ingresará la parcialidad tricolor, cuyos hinchas pagarán $ 1.500 por cada boleto, precio que generó quejas de los parciales y también de dirigentes tricolores.

Camilo Dos Santos

Banco de suplentes y una parte de la cancha

El operativo de seguridad indica que los bolsos deberán llegar al estadio por el acceso marcado en esa calle, que tendrá su comienzo en Carlos María Ramírez.

Esa entrada también tiene otro gran portón de hierro que deja ver al interior. En una pared del acceso se observa una inscripción de pancho y coca, lo que parece ser un letrero para indicar los precios de una vieja cantina.

Y también se ve el campo de juego. El verde de la cancha luce impecable y parece brillar por el sol del mediodía que, según los pronósticos, volverá a decir presente el domingo en un partido para jugar de manga corta y sin remera térmica.

Las redes están dobladas dentro del arco y un funcionario negriazul recorre el césped mientras hablar por teléfono. El piso es sin dudas el principal destaque del estadio de La Cuchilla.

En la tribuna lateral a la que irá la hinchada de Nacional hay una carretilla, una pala, un escobillón y unas bolsas, señal de que se están haciendo algunas últimas tareas para que todo esté en orden. También hay un vallado que marca el pulmón que irá sobre la zona del vestuario visitante.

El muro de fondo, el que tiene la leyenda “Aquí nació el fútbol uruguayo”, luce su color celeste con las letras en negro.

La otra zona para la hinchada tricolor será la cabecera que de a la calle De la Vega, también con un pulmón en el ángulo que da a la platea locataria.

Suárez en el barrio

¿Qué dicen los en Belvedere sobre la llegada de Suárez al barrio? En la recorrida, Referí habló con vecinos del estadio negriazul.

El primero de ellos, un veterano que volvía de hacer los mandados con el bolso en su mano, dijo que desde hace unos años no seguía el fútbol y que solo miraba tenis, pero contó que en la carnicería comentaron del partido y de la presencia del goleador.

Cruzando la calle, una pareja que caminaba al sol, sí estaba al tanto del encuentro del domingo y de la llegada del Pistolero. El hombre no quiso dar su nombre y dijo ser hincha de Cerro, mostrando una riñonera con los colores y el escudo del club.

Camilo Dos Santos

La tranquilidad del barrio Belvedere

Su compañera, Nelita, no tuvo inconvenientes para identificarse y dijo estar muy contenta con la vuelta de Suárez, por todo “lo positivo” que generaba para el fútbol uruguayo su regreso.

Volviendo a la otra vereda, una madre y su hijo, quien iba con túnica y moña, dijeron ser hinchas de Liverpool. Ella señaló las trenzas negriazules de su pelo, como para mostrar sus colores, y dijo que estaban al tanto del partido, pero aún no sabían si iban a ir.

También por De la Vega, en el comercio que da la cabecera visitante, la almacenera Sandra dijo que el domingo abrirá como todos los días. Espera una buena venta como cada vez que vienen los cuadros grandes al barrio, cuyos hinchas le compran antes y después del partido y también en el entretiempo. Para ella, la presencia de Suárez no le genera nada especial, aunque espera tener una buena tarde en su tienda.

En tanto, en otro comercio que está a la vuelta, por la calle Mármol, hubo distintas opiniones sobre Suárez de dos vendedoras que no son hinchas de Liverpool. Alejandra, una de las que atiende el local, dijo que no le caía bien el futbolista y que no le cerraba su llegada al fútbol uruguayo; mientras que Paola, su compañera de trabajo, señaló que le parecía bueno que el delantero llegara al barrio. “Es un jugador más”, señaló.

Por su parte, Héctor, que llegaba al local, que es de Paso Molino y que era hincha de Peñarol y ahora es simpatizante, valoró el regreso del Pistolero. “Está bien que vaya a todas las canchas, ¿por qué no? Tiene que ir a todas las canchas”, expresó, y deseó que llegue de la mejor forma al Mundial.

Mucho en juego

Además de la presencia de Suárez, el partido entre Liverpool y Nacional tendrá mucho en juego ya que son los mejores equipos en lo que va de la temporada.

Los locales son los campeones del Torneo Apertura, por lo que ya tienen asegurado un lugar en la definición del Uruguayo.

Pero Nacional lo pasó en la Tabla Anual durante el Torneo Intermedio y actualmente, jugadas dos fechas del Clausura, los albos están tres puntos arriba en dicha clasificación acumulada.

Camilo Dos Santos

Tribuna visitante

De ganar, el equipo de Repetto le sacará seis puntos de diferencia, una buena distancia, si bien todavía quedarán 12 fechas por jugar. Mientras que si triunfa el conjunto negriazul de Jorge Bava, alcanzará a Nacional en la Anual y también permitirá acercarse a otros equipos si ganan unidades en sus respectivos partidos.

Ambos equipos tienen un antecedente reciente cuando se enfrentaron por la final del Intermedio el pasado 27 de julio en el Centenario, con triunfo tricolor con gol de Yonatan Rodríguez.

En el Apertura, en el Gran Parque Central, fue empate 0-0.

Ahora será otra historia, con la vuelta de Suárez y en su primera salida fuera de su casa, el Gran Parque Central, lo que será su bienvenida a la recorrida por las distintas canchas por las que desfilará en el Uruguayo.

Liverpool concentra

El plantel de Liverpool concentrará el sábado en un hotel céntrico para preparar el encuentro ante Nacional. Desde el club explicaron a Referí que se trata de una modalidad que adoptaron hace cuatro partidos. Hasta el último encuentro de la serie por el Intermedio (vencieron 3-1 a Deportivo Maldonado), y desde que arrancó la temporada, no concentraron en Lomas de Zamora, el lugar en el que durante décadas los negriazules esperaron los partidos. Para la final del Intermedio, que Liverpool perdió ante Nacional, concentraron por primera vez en un hotel. La misma experiencia repitieron ante Defensor Sporting, en el estreno en el Clausura, y frente a Albion el lunes pasado.

El precio de las entradas

Liverpool justificó este viernes el precio de las entradas a $ 1.500 para los hinchas de Nacional. En un comunicado, el club negriazul señaló que además de la disputa de la punta de la Tabla Anual, el partido tendrá la expectativa de poder ver a Luis Suárez, “una máxima figura a nivel mundial”, a tres metros de distancia del tejido. En ese sentido, destacaron que el precio fijado no dista mucho de los $ 2.500 que puso Nacional para el partido ante Goianiense ni de los $ 1.000 para el encuentro ante Rentistas, los dos en los que jugó Suárez.